Hættur með spútnikliðið

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson fylgist með í bakgrunni í leik ÍR …
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson fylgist með í bakgrunni í leik ÍR og Völsungs í 1. deildinni á tímabilinu. mbl.is/Ólafur Árdal

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson hefur ákveðið að láta af störfum sem þjálfari meistaraflokka karla og kvenna í knattspyrnu.

Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Græna hersins, stuðningsmannasíðu Völsungs.

Aðalsteinn Jóhann náði eftirtektarverðum árangri með karlalið Völsungs þegar það hafnaði í sjöunda sæti 1. deildar eftir að hafa komist upp úr 2. deild á síðasta ári.

Spáðu flestir liðinu rakleitt niður í 2. deild að nýju en Völsungur var hins vegar aldrei í fallhættu á tímabilinu í ár.

Völsungur vildi halda samstarfinu áfram

Hann tók við karlaliðinu fyrir tímabilið 2023 og þjálfaði kvennaliðið frá og með tímabilinu 2020, fyrsta tímabilið í 1. deild en öll hin í 2. deild þar sem Völsungur var nálægt því að komast upp í fjögur af fimm skiptum.

„Völsungur vildi halda samstarfinu áfram en eins og áður segir ætlar Alli að róa á önnur mið. Það er sárt að kveðja eins mikinn félagsmann eins og Alli er en það kemur alltaf maður í manns stað.

Alli skilur eftir sig gott bú af leikmönnum og sáum við svo vel í sumar að framtíðin er björt hjá Völsungi. Þjálfaraleit er þegar hafin og munum við birta fréttir af því hér þegar að því kemur. Við óskum Alla velfarnaðar á nýjum slóðum og þökkum kærlega fyrir samstarfið í öll þessi ár.“

