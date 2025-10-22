Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.10.2025 | 6:00

„Hafði enginn húmorinn fyrir kjaftæðinu sem var í gangi“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Það voru mjög furðulegar ákvarðanir teknar, að mínu mati, eftir þetta tímabil,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Stórir póstar fengu ekki samning

Lára Kristín er ein þeirra leikmanna sem yfirgaf Stjörnuna nokkuð óvænt eftir keppnistímabilið 2018 en mikið var rætt og ritað um ósætti leikmanna við þáverandi stjórn félagsins. 

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Stórir póstar fengu ekki nýjan samning eða var boðið eitthvað slikk,“ sagði Lára Kristín.

„Tilfinningin mín er sú að samstaðan innan hópsins hafi verið það sterk á þessum tíma að það hafði enginn húmorinn fyrir kjaftæðinu sem var í gangi,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Ana Cate, Lára Kristín Pedersen, Anna María Baldursdóttir og Rúna …
Ana Cate, Lára Kristín Pedersen, Anna María Baldursdóttir og Rúna Sif Stefánsdóttir fagna marki með Stjörnunni árið 2018. mbl.is/Golli

