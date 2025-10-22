„Það voru mjög furðulegar ákvarðanir teknar, að mínu mati, eftir þetta tímabil,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lára Kristín er ein þeirra leikmanna sem yfirgaf Stjörnuna nokkuð óvænt eftir keppnistímabilið 2018 en mikið var rætt og ritað um ósætti leikmanna við þáverandi stjórn félagsins.
„Stórir póstar fengu ekki nýjan samning eða var boðið eitthvað slikk,“ sagði Lára Kristín.
„Tilfinningin mín er sú að samstaðan innan hópsins hafi verið það sterk á þessum tíma að það hafði enginn húmorinn fyrir kjaftæðinu sem var í gangi,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.