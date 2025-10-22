Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.10.2025 | 14:48

KR býður upp á rútu á Ísafjörð

KR mun þurfa á stuðningi að halda á Ísafirði.
KR mun þurfa á stuðningi að halda á Ísafirði. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Stuðningsmönnum KR gefst kostur á að fara með rútu til Ísafjarðar fyrir gífurlega mikilvægan leik gegn Vestra í lokaumferð neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu á laugardag.

Vestri og KR eiga í harðri fallbaráttu þar sem sigur tryggir sæti annars hvors liðsins. Vestra gæti nægt jafntefli en KR verður að vinna til þess að halda sæti sínu á meðal þeirra bestu.

Ferð úr Vesturbæ Reykjavíkur er drjúgur spölur, 450 kílómetrar, og tekur um sex klukkustundir.

Í tilkynningu frá knattspyrnudeild KR kemur fram að lagt verði af úr Frostaskjóli klukkan 7 um morguninn. Leikurinn hefst klukkan 14 og áætluð heimkoma er klukkan 23 á laugardagskvöldið.

Verð, með inniföldum miða á leikinn, er 2.000 krónur og rennur skráningarfrestur út á morgun. Má sjá allar helstu upplýsingar um rútuferðina í færslu knattspyrnudeildar KR:

mbl.is
Fleira áhugavert
Landsvirkjun metur áhrifin eftir bilunina „Það getur skapast erfitt og alvarlegt ástand“ Barnið slapp „mun betur en á horfðist“ „Þetta verða mánuðir“
Fleira áhugavert
Kostnaðarsöm flokkun drykkjarferna aflögð Kolefnisskatturinn út í heim og aftur heim til Íslands Ár í nýjan Arnarnesveg Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir árekstur