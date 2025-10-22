KR býður upp á rútu á Ísafjörð

Stuðningsmönnum KR gefst kostur á að fara með rútu til Ísafjarðar fyrir gífurlega mikilvægan leik gegn Vestra í lokaumferð neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu á laugardag.
Vestri og KR eiga í harðri fallbaráttu þar sem sigur tryggir sæti annars hvors liðsins. Vestra gæti nægt jafntefli en KR verður að vinna til þess að halda sæti sínu á meðal þeirra bestu.
Ferð úr Vesturbæ Reykjavíkur er drjúgur spölur, 450 kílómetrar, og tekur um sex klukkustundir.
Í tilkynningu frá knattspyrnudeild KR kemur fram að lagt verði af úr Frostaskjóli klukkan 7 um morguninn. Leikurinn hefst klukkan 14 og áætluð heimkoma er klukkan 23 á laugardagskvöldið.
Verð, með inniföldum miða á leikinn, er 2.000 krónur og rennur skráningarfrestur út á morgun. Má sjá allar helstu upplýsingar um rútuferðina í færslu knattspyrnudeildar KR: