Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.10.2025 | 18:55

Skórnir á hilluna hjá Matthíasi

Matthías Vilhjálmsson fagnar Íslandsmeistaratitlinum með Víkingi.
Matthías Vilhjálmsson fagnar Íslandsmeistaratitlinum með Víkingi. mbl.is/Ólafur Árdal

Knattspyrnumaðurinn Matthías Vilhjálmsson hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir tímabilið. Matthías, sem er 38 ára, hefur undanfarin þrjú ár leikið með Víkingi úr Reykjavík.

Þar á undan lék hann með FH í tvö tímabil eftir tæpan áratug í atvinnumennsku með Rosenborg, Start og Vålerenga, ásamt stuttu stoppi hjá Colchester á Englandi.

Síðasti leikurinn á ferli Matthíasar verður gegn Val í Bestu deildinni á laugardaginn er hann fær að fagna Íslandsmeistaratitlinum í leikslok.

Matthías var þrívegis Íslandsmeistari með FH áður en hann fór út í atvinnumennsku og þá varð hann fjórum sinnum norskur meistari með Rosenborg. Ferilinn hófst með BÍ á heimaslóðum á Vestfjörðum.

Hann lék fimmtán leiki fyrir íslenska landsliðið og skoraði í þeim tvö mörk.

