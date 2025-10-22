Skórnir á hilluna hjá Matthíasi

Knattspyrnumaðurinn Matthías Vilhjálmsson hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir tímabilið. Matthías, sem er 38 ára, hefur undanfarin þrjú ár leikið með Víkingi úr Reykjavík.
Þar á undan lék hann með FH í tvö tímabil eftir tæpan áratug í atvinnumennsku með Rosenborg, Start og Vålerenga, ásamt stuttu stoppi hjá Colchester á Englandi.
Síðasti leikurinn á ferli Matthíasar verður gegn Val í Bestu deildinni á laugardaginn er hann fær að fagna Íslandsmeistaratitlinum í leikslok.
Matthías var þrívegis Íslandsmeistari með FH áður en hann fór út í atvinnumennsku og þá varð hann fjórum sinnum norskur meistari með Rosenborg. Ferilinn hófst með BÍ á heimaslóðum á Vestfjörðum.
Hann lék fimmtán leiki fyrir íslenska landsliðið og skoraði í þeim tvö mörk.