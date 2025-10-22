Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 22.10.2025 | 13:12

Stolt af árangri sumarsins

Thelma Lóa Hermannsdóttir átti frábæra innkomu í silfurlið FH um …
Thelma Lóa Hermannsdóttir átti frábæra innkomu í silfurlið FH um mitt sumar en hún skoraði níu mörk í þrettán deildarleikjum í sumar. mbl.is/Ólafur Árdal

„Ég kem inn á miðju tímabili og ég var strax mjög spennt að koma inn í þetta og láta til mín taka,“ sagði Thelma Lóa Hermannsdóttir, sóknarmaður FH og besti leikmaður októbermánaðar hjá Morgunblaðinu.

„Liðið fór mjög vel af stað á tímabilinu og gengið var mjög gott. Tilhlökkunin var því mikil að vera hluti af þessu. Systir mín [Ída Marín Hermannsdóttir] var auðvitað í stóru hlutverki hjá liðinu líka og ég hlakkaði mikil til þess að spila með henni. Ég er mjög stolt af afrekum liðsins á tímabilinu og þetta hefur verið frábært sumar hjá okkur. Þetta eru frábærar stelpur sem leggja mikið á sig, þjálfararnir eru frábærir og klúbburinn í heild sinni líka.

