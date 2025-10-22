Thelma skaut á foreldra sína: „Það hættir aldrei“

„Ég kem inn á miðju tímabili og ég var strax mjög spennt að koma inn í þetta og láta til mín taka,“ sagði Thelma Lóa Hermannsdóttir, sóknarmaður FH og besti leikmaður októbermánaðar hjá Morgunblaðinu.
„Liðið fór mjög vel af stað á tímabilinu og gengið var mjög gott. Tilhlökkunin var því mikil að vera hluti af þessu. Systir mín [Ída Marín Hermannsdóttir] var auðvitað í stóru hlutverki hjá liðinu líka og ég hlakkaði mikil til þess að spila með henni. Ég er mjög stolt af afrekum liðsins á tímabilinu og þetta hefur verið frábært sumar hjá okkur. Þetta eru frábærar stelpur sem leggja mikið á sig, þjálfararnir eru frábærir og klúbburinn í heild sinni líka.
Þetta hefur verið ótrúlega skemmtilegt sumar. Þjálfarar liðsins eiga líka stórt hrós skilið. Leikstíll liðsins hentar mér nánast fullkomlega og það kom mér aðeins á óvart hversu fljót ég var að aðlagast liðinu. Ég er stolt af því að fá að taka þátt í þessu og það eru forréttindi að vera hluti af þessum hóp,“ sagði Thelma Lóa.
Thelma er af miklum knattspyrnuættum en foreldrar hennar, þau Hermann Hreiðarsson og Ragna Lóa Stefánsdóttir, eru bæði fyrrverandi landsliðsfyrirliðar í fótbolta og hafa bæði þjálfað hana á einhverjum tímapunkti í meistaraflokki.
„Þau horfa á alla leiki hjá mér og eins og gengur og gerist láta þau mig vita ef það er eitthvað sem betur mætti fara. Þau eru fyrst og fremst mínir stærstu og helstu stuðningsmenn,“ sagði Thelma sem var því næst spurð að því hvort mamma og pabbi væru ennþá að reyna að þjálfa hana inn á milli.
„Það hættir aldrei,“ svaraði Thelma hlæjandi í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið við Thelmu Lóu má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag ásamt úrvalsliði októbermánaðar.