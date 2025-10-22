„Við tökum góðan kaffibolla“

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði karlaliðs Breiðabliks í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag. Breiðablik mætir finnska liðinu KuPS á Laugardalsvelli í 2. umferð deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun og hefst leikurinn kl. 16.45.
Halldóri Árnasyni var sagt upp störfum sem þjálfari Breiðabliks á mánudag og var Ólafur Ingi Skúlason ráðinn sem arftaki hans sama dag.
Það hefur mikið gengið á hjá ykkur Blikum í vikunni, þjálfaraskipti og annað. Hvernig hafið þið leikmennirnir tekið þessu?
„Við rönkum auðvitað við okkur við breytta heimsmynd, ef ég tala eins og pólitíkus. Þetta hefur vissulega verið viðburðarík vika.
En að því sögðu, þá er stutt í risaleik, þannig að fókusinn neyðist til þess að fara bara á leikinn og það verkefni, sem við erum búnir að bíða lengi eftir og horfa hýru auga til. Ég skynja bara eftirvæntingu og tilhlökkun fyrir þessum spennandi leik á morgun.“
Þið leikmenn hljótið að finna til ábyrgðar gagnvart örlögum fyrrverandi þjálfara ykkar, sem er búinn að vera með ykkur lengi?
„Já, auðvitað gerum við það. Þetta er búið að vera sex ár af frábæru samstarfi. Dóri er toppþjálfari og enn betri manneskja. Auðvitað eftir svo langan tíma saman skilur það eftir sig helling af tilfinningatengslum. Við Dóri (Halldór Árnason) tökum góðan kaffibolla saman eftir tímabilið og förum yfir farinn veg.“