Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.10.2025 | 12:22

Völlurinn snævi þakinn fyrir Evrópuleikinn

KA-völlur var snævi þakinn í morgun.
KA-völlur var snævi þakinn í morgun. Ljósmynd/@saevarp

Forráðamenn og starfsmenn KA hafa unnið hörðum höndum að því að ryðja keppnisvöll félagsins í allan morgun en 2. flokkur KA mætir PAOK frá Grikklandi í 2. umferð Unglingadeildar UEFA í fótbolta á Akureyri í dag.

Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, birti mynd af vellinum í morgun á samfélagsmiðlinum X og á Akureyri.net kemur fram að 20 sentímetra nýfallinn snjór hafi legið yfir vellinum í morgun.

Hitalagnir eru undir gervigrasinu sunnan við KA-heimilið og um níuleytið í morgun var hafist handa við að skafa snjó af vellinum,“ sagir í frétt Akureyri.net.

„Þegar Akureyri.net leit við um klukkan 10:30 var þriðja umferð hreinsunar í gangi; litlar vinnuvélar voru á vellinum og skófu þunnt snjólag af í hverri umferð og síðan tók handaflið við,“ segir enn fremur í frétt miðilsins en leikur KA og PAOK hefst klukkan 14 í dag.

mbl.is
