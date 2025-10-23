Daninn yfirgefur Skipaskaga

Danski knattspyrnumaðurinn Jonas Gemmer mun yfirgefa herbúðir ÍA á Akranesi eftir helgi þegar tímabilinu lýkur.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Daninn, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Skagamenn um miðjan júlímánuð þegar liðið var í neðsta sæti deildarinnar með 12 stig eftir 14 leiki.
Hann lék þrjá leiki með Skagamönnum í Bestu deildinni, í júlí og ágúst, en hefur ekki verið í leikmannahóp Skagamanna í undanförnum leikjum.
„Knattspyrnufélagið ÍA tilkynnir að Jonas Gemmer hefur óskað eftir því að yfirgefa félagið eftir þetta tímabil af persónulegum ástæðum. Félagið hefur orðið við þeirri ósk,“ segir í tilkynningu Skagamanna.