Daninn yfirgefur Skipaskaga

Jonas Gemmer er á förum frá ÍA.
Jonas Gemmer er á förum frá ÍA. Ljósmynd/ÍA

Danski knattspyrnumaðurinn Jonas Gemmer mun yfirgefa herbúðir ÍA á Akranesi eftir helgi þegar tímabilinu lýkur.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Daninn, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Skagamenn um miðjan júlímánuð þegar liðið var í neðsta sæti deildarinnar með 12 stig eftir 14 leiki.

Hann lék þrjá leiki með Skagamönnum í Bestu deildinni, í júlí og ágúst, en hefur ekki verið í leikmannahóp Skagamanna í undanförnum leikjum.

Knattspyrnufélagið ÍA tilkynnir að Jonas Gemmer hefur óskað eftir því að yfirgefa félagið eftir þetta tímabil af persónulegum ástæðum. Félagið hefur orðið við þeirri ósk,“ segir í tilkynningu Skagamanna.

