Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 23.10.2025 | 12:34

Fanndís best í deildinni – lið ársins

Hin 35 ára gamla Fanndís Friðriksdóttir hafnaði í efsta sæti …
Hin 35 ára gamla Fanndís Friðriksdóttir hafnaði í efsta sæti í M-gjöfinni og var langbesti leikmaður Vals í Bestu deildinni á tímabilinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Fanndís Friðriksdóttir, kantmaðurinn þrautreyndi úr Val, var besti leikmaður Bestu deildar kvenna keppnistímabilið 2025 samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Fanndís, sem 35 ára gömul og í hópi elstu leikmanna deildarinnar, fékk samtals 21 M í 23 leikjum Hlíðarendaliðsins en í ár eru 20 ár síðan hún lék fyrst í deildinni með Breiðabliki, þá 15 ára gömul.

Að þessu sinni komu margir til greina sem sigurvegarar í M-gjöfinni allt fram í lokaumferðirnar. Fanndís átti jafnt og gott tímabil, var afgerandi besti leikmaður Vals og fékk M í 18 af 23 leikjum sínum með liðinu, þar af þrisvar tvö M.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Undirrituðu stóran samning í Sjanghaí Upplifðu aldrei reiði, bara sorg Dæmdur til að greiða 200 milljónir „Við munum finna fyrir þessu“
Fleira áhugavert
Innviðagjaldið langhæst hér Dæmdur til að greiða 200 milljónir „Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ Gríðarlegt högg