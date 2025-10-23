Fanndís best í deildinni – lið ársins

Fanndís Friðriksdóttir, kantmaðurinn þrautreyndi úr Val, var besti leikmaður Bestu deildar kvenna keppnistímabilið 2025 samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Fanndís, sem 35 ára gömul og í hópi elstu leikmanna deildarinnar, fékk samtals 21 M í 23 leikjum Hlíðarendaliðsins en í ár eru 20 ár síðan hún lék fyrst í deildinni með Breiðabliki, þá 15 ára gömul.
Að þessu sinni komu margir til greina sem sigurvegarar í M-gjöfinni allt fram í lokaumferðirnar. Fanndís átti jafnt og gott tímabil, var afgerandi besti leikmaður Vals og fékk M í 18 af 23 leikjum sínum með liðinu, þar af þrisvar tvö M.
