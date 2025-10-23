Gat ekki sleppt tækifærinu

Gunnar Egill Daníelsson
„Fyrstu dagarnir hafa verið mjög annríkir get ég sagt. Það er búið að vera mjög mikið að setja sig inn í og undirbúningur á fullu fyrir leikinn á morgun [í dag]. Það er búið að vera nóg að gera. Það er bara skemmtilegt,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, nýráðinn þjálfari karlaliðs Breiðabliks í knattspyrnu, í samtali við Morgunblaðið.
Ólafur var nokkuð óvænt ráðinn þjálfari Breiðabliks á mánudag og lét um leið af störfum sem þjálfari U21-árs landsliðs karla. Á sama tíma var tilkynnt að Halldór Árnason hefði verið leystur frá störfum sem þjálfari Breiðabliks.
