Höskuldur: „Mikil tilhlökkun“

Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks á von á hörkuleik í dag …
Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks á von á hörkuleik í dag og segist hlakka mikið til. mbl.is/Eyþór
Kristján Gylfi Guðmundsson

Breiðablik mætir finnska liðinu KuPS á Laugardalsvelli í 2. umferð deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta á Laugardalsvelli í dag og hefst leikurinn kl. 16.45. 

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði karlaliðs Breiðabliks, sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gær og ræddi við blaðamann mbl.is að honum loknum.

„Lið KuPS er verðugur andstæðingur sem við vissum kannski ekki mikið um fyrirfram. Finnska deildin er okkur kannski ekki mjög nærtæk, ólíkt hinum skandinavísku deildunum. En þetta er hörkulið og í svipuðum styrkleika og bestu liðin hér á Íslandi. 

Þetta verður hörkuleikur og við ætlum að sækja til sigurs og reyna að knýja fram fyrsta sigurinn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Þetta er stórleikur og ekki er síðri leikur hjá okkur á sunnudag gegn Stjörnunni í Bestu deildinni. Þetta er svolítið líf fótboltaleikmannsins, þegar álagið er sem mest þá er það bara næsta æfing og næsti leikur.“ 

Þjálfaraskipti urðu hjá liði Breiðabliks á mánudag þegar Halldóri Árnasyni var sagt upp störfum sem þjálfari Breiðabliks á mánudag og var Ólafur Ingi Skúlason ráðinn sem arftaki hans sama dag.

„Hópurinn er fyrst og fremst bara að meðtaka það sem gerst hefur í vikunni og horfa fram veginn á þessa mikilvægu leiki. Við ætlum að mæta orkumiklir í leikinn, og vonandi með fullt af fólki í stúkunni, og náum að koma okkur í góða stöðu í þessari deildarkeppni.

Þessi keppni er varla farin af stað, við erum búnir að spila einn leik af sex. Leikurinn á morgun er mjög mikilvægur heimaleikur. Eftir dráttinn þá horfðum við aðallega til heimaleikjanna sem aðalsóknartækifæra okkar til að safna stigum. 

Við þurfum að gera allt sem við getum til að koma okkur í álitlega stöðu í deildarkeppninni. Það er því mikil tilhlökkun hjá okkur fyrir leiknum,“ sagði Höskuldur Gunnlaugsson.

