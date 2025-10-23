Matthías fer ekki langt

Knattspyrnumaðurinn Matthías Vilhjálmsson, sem leikur sinn síðasta leik á ferlinum með Íslandsmeisturum Víkings úr Reykjavík um helgina, hefur verið ráðinn í nýtt starf hjá félaginu.
Matthías hefur verið ráðinn þjálfari 2. og 3. flokks karla afreksþjálfun og halda utan um þróun efnilegra leikmanna hjá Víkingi.
„Með því að fá Matta í þjálfarahópinn fær félagið að njóta góðs af ómetanlegri reynslu og þekkingu hans, ásamt því að iðkendur, undir hans leiðsögn, munu læra um vinnusemi, aga, auðmýkt, það að gefast aldrei upp og hvað það er að vera sigurvegari.
Eins og kunnugt er mun Matthías leggja skóna á hilluna um helgina en framtíðin er heldur betur björt, framtíðin er Hamingja,“ sagði í tilkynningu frá knattspyrnudeild Víkings.