Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 13:00

Matthías fer ekki langt

Matthías Vilhjálmsson lýkur ferlinum um helgina og tekur svo til …
Matthías Vilhjálmsson lýkur ferlinum um helgina og tekur svo til starfa við þjálfun hjá Víkingi. mbl.is/Ólafur Árdal

Knattspyrnumaðurinn Matthías Vilhjálmsson, sem leikur sinn síðasta leik á ferlinum með Íslandsmeisturum Víkings úr Reykjavík um helgina, hefur verið ráðinn í nýtt starf hjá félaginu.

Matthías hefur verið ráðinn þjálfari 2. og 3. flokks karla afreksþjálfun og halda utan um þróun efnilegra leikmanna hjá Víkingi.

Skórnir á hilluna hjá Matthíasi
Frétt af mbl.is

Skórnir á hilluna hjá Matthíasi

„Með því að fá Matta í þjálfarahópinn fær félagið að njóta góðs af ómetanlegri reynslu og þekkingu hans, ásamt því að iðkendur, undir hans leiðsögn, munu læra um vinnusemi, aga, auðmýkt, það að gefast aldrei upp og hvað það er að vera sigurvegari.

Eins og kunnugt er mun Matthías leggja skóna á hilluna um helgina en framtíðin er heldur betur björt, framtíðin er Hamingja,“ sagði í tilkynningu frá knattspyrnudeild Víkings.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gríðarlegt högg „Mjög vond staða“ fyrir sveitarfélagið Vara eindregið við Reykjavíkurleiðinni Hildur vill jarðgöng
Fleira áhugavert
Fangavörðurinn stal fokdýru úri Dæmdur til að greiða 200 milljónir Innviðagjaldið langhæst hér Gríðarlegt högg