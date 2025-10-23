Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 20:40 | Uppfært 22:25

Mikið búið að ganga á

Ólafur Ingi Skúlason eftir leikinn í kvöld.
Ólafur Ingi Skúlason eftir leikinn í kvöld. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Við tökum stiginu þótt við vildum þrjú,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari karlaliðs Breiðabliks í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir markalaust jafntefli við KuPS í Sambandsdeildinni.

Ólafur stýrði liðinu í fyrsta skipti í kvöld en hann er nýtekinn við af Halldóri Árnasyni sem var rekinn í vikunni.

„Ég er mjög stoltur af liðinu. Það er mikið búið að ganga á. Það sem við lögðum í leikinn var til fyrirmyndar. Við hefðum getað gert betur á síðasta þriðjungi en öll varnarvinna og orkustig var til fyrirmyndar.

Við vorum sterkari, sköpuðum fleiri færi en því miður vildi boltinn ekki inn,“ sagði Ólafur um leikinn.

Hann hefur naut þess að koma inn og fara beint í stóran Evrópuleik.

„Þetta hefur verið skemmtilegt. Það er ótrúleg reynsla að ganga í gegnum þetta. Það hefur verið nóg að gera síðustu daga en þeir hafa verið skemmtilegir og allir tekið mjög vel á móti mér.“

En hverju breytti Ólafur helst í leiknum í kvöld?

„Við vorum aðeins varkárari en í undanförnum Evrópuleikjum. Við vörðum markið vel og strákarnir eiga mikið stolt skilið,“ sagði Ólafur.

