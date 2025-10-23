Myndskeið: Skoraði fyrir aftan miðju

Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði stórbrotið mark þegar hann innsiglaði 5:1-sigur KA á ÍA í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildarinnar í fótbolta um síðustu helgi.
Hallgrímur var þegar búinn að skora eitt mark í leiknum en bætti við öðru marki sínu og fimmta marki KA með mögnuðu skoti fyrir aftan miðju sem söng í netinu.
Baldvin Þór Berndsen hafði komið ÍA í forystu með sömuleiðis stórglæsilegu marki, þrumuskoti af 30 metra færi upp í samskeytin, áður en KA sneri taflinu við svo um munaði.
Svipmyndir úr leiknum má sjá hér: