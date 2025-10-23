Myndskeið: Skoraði fyrir aftan miðju

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 13:22

Hallgrímur Mar Steingrímsson tekur skot í leiknum gegn ÍA á sunnudag.
Hallgrímur Mar Steingrímsson tekur skot í leiknum gegn ÍA á sunnudag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði stórbrotið mark þegar hann innsiglaði 5:1-sigur KA á ÍA í næstsíðustu umferð neðri hluta Bestu deildarinnar í fótbolta um síðustu helgi.

Hallgrímur var þegar búinn að skora eitt mark í leiknum en bætti við öðru marki sínu og fimmta marki KA með mögnuðu skoti fyrir aftan miðju sem söng í netinu.

Baldvin Þór Berndsen hafði komið ÍA í forystu með sömuleiðis stórglæsilegu marki, þrumuskoti af 30 metra færi upp í samskeytin, áður en KA sneri taflinu við svo um munaði.

Svipmyndir úr leiknum má sjá hér:

