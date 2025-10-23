Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 14:48

Myndskeið: Spretti yfir allan völlinn og skoraði

Óskar Borgþórsson skoraði eftir langan sprett.
Óskar Borgþórsson skoraði eftir langan sprett. mbl.is/Ólafur Árdal

Íslandsmeistarar Víkings úr Reykjavík unnu endurkomusigur á Breiðabliki, 2:1, í næstsíðustu umferð efri hluta Bestu deildar karla í fótbolta í þoku á Kópavogsvelli á laugardagskvöld.

Viktor Karl Einarsson kom Breiðabliki yfir með góðu skoti skömmu fyrir leikhlé.

Snemma í síðari hálfleik jafnaði Óskar Borgþórsson metin fyrir Víking eftir frábæran sprett yfir nánast allan völlinn og Tarik Ibrahimagic tryggði gestunum svo sigur með glæsilegu skoti fyrir utan vítateig.

Svipmyndir úr leiknum má sjá hér:

