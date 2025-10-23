Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 9:05

Myndskeið: Þrenna í átta marka veislu

Sigurður Bjartur Hallsson fylgist með Hólmari Erni Eyjólfssyni í leiknum …
Sigurður Bjartur Hallsson fylgist með Hólmari Erni Eyjólfssyni í leiknum á sunnudag. mbl.is/Ólafur Árdal

Sigurður Bjartur Hallsson skoraði þrennu fyrir FH þegar liðið heimsótti Val á Hlíðarenda og gerði jafntefli, 4:4, í ótrúlegum leik í næstsíðustu umferð efri hluta Bestu deildarinnar í fótbolta um síðustu helgi.

Sigurður Bjartur kom FH í 0:2 á fyrsta stundarfjórðungnum en Valur sneri taflinu við fyrir hálfleik með mörkum frá Adam Ægi Pálssyni,  Sigurði Agli Lárussyni og Tryggva Hrafni Haraldssyni.

Ísak Óli Ólafsson jafnaði metin fyrir FH en Lúkas Logi Heimisson kom Val í 4:3 áður en Sigurður Bjartur fullkomnaði þrennuna með áttunda marki leiksins.

Markaveisluna má sjá hér:

