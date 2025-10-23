Nálægt því að skrifa undir á Hlíðarenda

Hermann Hreiðarsson verður að öllum líkindum næsti þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en í gær greindi miðillinn frá því að Hermann væri í viðræðum við forráðamenn félagsins um að taka við þjálfun liðsins eftir tímabilið.
Srdjan Tufegdzic stýrði Val á tímabilinu og undir hans stjórn mun liðið enda í öðru sæti Bestu deildarinnar.
Þá hafnaði liðið einnig í öðru sæti bikarkeppninnar eftir tap gegn Vestra í úrslitaleik á Laugardalsvelli í september, 1:0.
Hermann stýrði HK í 1. deildinni á nýliðnu tímabili en hefur einnig stýrt ÍBV, Þrótti úr Vogum og karla- og kvennaliði Fylkis á þjálfaraferlinum.