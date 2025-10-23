Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 16:33

Nálægt því að skrifa undir á Hlíðarenda

Hermann Hreiðarsson.
Hermann Hreiðarsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Hermann Hreiðarsson verður að öllum líkindum næsti þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en í gær greindi miðillinn frá því að Hermann væri í viðræðum við forráðamenn félagsins um að taka við þjálfun liðsins eftir tímabilið.

Srdjan Tufegdzic stýrði Val á tímabilinu og undir hans stjórn mun liðið enda í öðru sæti Bestu deildarinnar.

Þá hafnaði liðið einnig í öðru sæti bikarkeppninnar eftir tap gegn Vestra í úrslitaleik á Laugardalsvelli í september, 1:0.

Hermann stýrði HK í 1. deildinni á nýliðnu tímabili en hefur einnig stýrt ÍBV, Þrótti úr Vogum og karla- og kvennaliði Fylkis á þjálfaraferlinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það hefur orðið trúnaðarbrestur“ Norðurljósahús verða sett upp fyrir norðan „Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ Tugmilljarðar muni tapast
Fleira áhugavert
Undirrituðu stóran samning í Sjanghaí Gríðarlegt högg Með alvarlegri atburðum sem hafa sést „Við erum að fylgjast með þessu svæði“