Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 23.10.2025 | 10:53 | Uppfært 11:46

Ógrynni þjálfara berjast um nokkrar stöður

Hermann Hreiðarsson og Gunnar Heiðar Þorvaldsson eru á meðal þeirra …
Hermann Hreiðarsson og Gunnar Heiðar Þorvaldsson eru á meðal þeirra sem gætu tekið við þjálfarastörfum á nýjum stöðum. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Staðan í þjálfaramálum meistaraflokka karla og kvenna í knattspyrnu er ansi áhugaverð, svo vægt sé til orða tekið.

Von er á alls kyns þjálfaraköplum, sumir eru þegar farnir af stað, og mikill fjöldi öflugra þjálfara er á lausu.

Störfin sem eru á lausu eru hins vegar eins og gengur ekki jafn mörg og fjöldinn af þjálfurum sem leita sér að nýju starfi.

Í Bestu deild karla er Breiðablik þegar búið að ráða Ólaf Inga Skúlason í stað Halldórs Árnasonar. FH hefur ráðið ónefndan nýjan þjálfara þar sem Heimir Guðjónsson fer eftir tímabilið og Jóhannes Karl Guðjónsson telst líklegastur til að taka við.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Funda um stöðu álversins á morgun Dæmdur til að greiða 200 milljónir Með alvarlegri atburðum sem hafa sést Grunaður brennuvargur laus
Fleira áhugavert
Undirrituðu stóran samning í Sjanghaí „Hvað ef hann mætir með hnífinn?“ „Við munum finna fyrir þessu“ Gríðarlegt högg