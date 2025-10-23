Ógrynni þjálfara berjast um nokkrar stöður

Staðan í þjálfaramálum meistaraflokka karla og kvenna í knattspyrnu er ansi áhugaverð, svo vægt sé til orða tekið.
Von er á alls kyns þjálfaraköplum, sumir eru þegar farnir af stað, og mikill fjöldi öflugra þjálfara er á lausu.
Störfin sem eru á lausu eru hins vegar eins og gengur ekki jafn mörg og fjöldinn af þjálfurum sem leita sér að nýju starfi.
Í Bestu deild karla er Breiðablik þegar búið að ráða Ólaf Inga Skúlason í stað Halldórs Árnasonar. FH hefur ráðið ónefndan nýjan þjálfara þar sem Heimir Guðjónsson fer eftir tímabilið og Jóhannes Karl Guðjónsson telst líklegastur til að taka við.
