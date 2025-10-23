Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.10.2025 | 20:16 | Uppfært 22:25

Ömurlegt að fá ekki þrjú stig

mbl.is/Eyþór
Valgeir Valgeirsson var einn besti leikmaður Breiðabliks er liðið gerði jafntefli við KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld, 0:0.

„Við erum gríðarlega svekktir. Við stóðum okkur vel í dag og fengum tækifæri til að klára þennan leik. Það er ömurlegt að fá ekki þrjú stig.

Þetta er fyrsti leikurinn undir Óla og sóknarleikurinn var flottur. Við byggjum ofan á þetta. Við getum verið stoltir af því að ná í fyrsta stigið,“ sagði Valgeir við mbl.is eftir leik.

Höskuldur Gunnlaugsson fékk besta færi Breiðabliks en hann skaut framhjá úr víti í seinni hálfleik.

„Hann er ein besta vítaskyttan í Bestu deildinni og maður hefur mikla trú á honum. Það var svekkjandi að sjá hann klúðra vítaspyrnunni á þessum tímapunkti en við stöndum þétt við bakið á honum. Það klúðra allir dauðafærum á ferlinum.“

Halldór Árnason var rekinn frá Breiðabliki í vikunni og Ólafur Ingi Skúlason stýrði liðinu í fyrsta skipti í kvöld.

„Þetta er búið að vera erfitt. Það var sjokkerandi fyrir hópinn að fá þessar fréttir. Dóri gerði mikið fyrir Blika. Við vorum þungir en svo kemur næsti dagur. Óli hefur komið vel í þetta,“ sagði Valgeir.

