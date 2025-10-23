Víti í súginn en fyrsta stigið í höfn

Breiðablik náði í sitt fyrsta stig í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld er liðið gerði jafntefli við KuPS frá Finnlandi 2. umferð deildarkeppninnar, 0:0, á Laugardalsvelli.
Gestirnir í KuPS voru nálægt því að skora strax á þriðju mínútu en Petteri Pennanen skaut í stöngina úr teignum.
Blikar svöruðu vel og Tobias Thomsen, Arnór Gauti Jónsson og Davíð Ingvarsson voru allir nálægt því að skora næstu tíu mínútur.
Eftir það róaðist leikurinn en Blikar voru líklegri það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Ekkert var þó skorað og var staðan 0:0 í leikhléi.
Blikar fengu úrvalsfæri til að skora á 56. mínútu þegar liðið fékk víti eftir að varnarmaður KuPS handlék boltann innan teigs. Höskuldur Gunnlaugsson skaut hins vegar framhjá úr spyrnunni og enn var markalaust.
Liðin sköpuðu sér eitthvað næstu mínútur en þeim gekk báðum illa að reyna á markverðina. Var því ekkert skorað og liðin skiptu með sér stigunum. Mohamed Toure hjá KuPS fékk beint rautt spjald í uppbótartíma þegar hann braut af sér sem aftasti maður. Blikar náðu hins vegar ekki að nýta sér það.
