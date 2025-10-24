Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.10.2025 | 16:55 | Uppfært 17:16

Byrjunarlið Íslands: Ein breyting frá EM

Sveindís Jane Jónsdóttir skoðar völlinn fyrir leik.
Sveindís Jane Jónsdóttir skoðar völlinn fyrir leik. Ljósmynd/Alex Nicodim

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, gerir eina breytingu á liðinu sem mætir Norður-Írlandi í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í Ballymena í kvöld.

Síðasti leikur Íslands var 4:3-tap gegn Noregi á lokamóti EM í sumar og eina breytingin frá þeim leik er sú að Hlín Eiríksdóttir kemur inn í liðið í staðinn fyrir Kötlu Tryggvadóttur.

Nýliðarnir Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, Thelma Karen Pálmadóttir og María Catharina Ólafsd. Gros byrja allar á bekknum.

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Cecilía Rán Rúnarsdóttir.

Vörn: Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Sædís Rún Heiðarsdóttir.

Miðja: Hildur Antonsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir.

Sókn: Hlín Eiríksdóttir, Sveindís Jane Jónsdóttir, Sandra María Jessen.

