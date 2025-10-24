Gríðarlega ánægð að fara með sigur héðan

„Ég er gríðarlega ánægð með að fara með sigur héðan,“ sagði Glódís Perla Viggósdóttir landsliðsfyrirliði í fótbolta í samtali við RÚV eftir sigur á Norður-Írlandi, 2:0, á útivelli í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.
„Fyrri hálfleikurinn var mjög fínn en þetta var svolítið mikið kaos í seinni hálfleik. Það verður alltaf þegar maður spilar á móti svona liðum.
Við skoðum þetta og sjáum hvað við getum gert betur. Við fengum dass af færum og við verðum að klára þau betur. Við nýtum föstu leikatriðin vel sem lið,“ sagði Glódís.
Hún skoraði fyrra mark Íslands með skalla eftir aukaspyrnu og Ingibjörg Sigurðardóttir annað markið með skalla eftir horn. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir tók báðar spyrnur.
„Við verðum að mæta með fulla einbeitingu í næsta leik og við viljum gera enn betur þá en í kvöld,“ sagði Glódís.