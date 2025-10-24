Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 24.10.2025 | 8:10

Ísland með miklu sterkara lið

Glódís Perla Viggósdóttir fagnar marki gegn Noregi á EM.
Glódís Perla Viggósdóttir fagnar marki gegn Noregi á EM. AFP/Sebastien Bozon
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Norður-Írlandi í fyrri leik liðanna í umspili Þjóðadeildarinnar í Ballymena á Norður-Írlandi í dag klukkan 18 að íslenskum tíma en síðari leikur liðanna fer fram á Laugardalsvelli á þriðjudaginn kemur.

Það er mikið undir í einvíginu en sigurvegarinn leikur í A-deild Þjóðadeildarinnar á næsta keppnistímabili á meðan tapliðið fellur í B-deild. Ef íslenska liðið vinnur og heldur sæti sínu í A-deildinni þá verður það einnig hærra skrifað þegar raðað verður í styrkleikaflokka fyrir dráttinn í undankeppni HM 2027 sem fer fram þann 4. nóvember næstkomandi.

