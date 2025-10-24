Ísland með miklu sterkara lið

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Norður-Írlandi í fyrri leik liðanna í umspili Þjóðadeildarinnar í Ballymena á Norður-Írlandi í dag klukkan 18 að íslenskum tíma en síðari leikur liðanna fer fram á Laugardalsvelli á þriðjudaginn kemur.
Það er mikið undir í einvíginu en sigurvegarinn leikur í A-deild Þjóðadeildarinnar á næsta keppnistímabili á meðan tapliðið fellur í B-deild. Ef íslenska liðið vinnur og heldur sæti sínu í A-deildinni þá verður það einnig hærra skrifað þegar raðað verður í styrkleikaflokka fyrir dráttinn í undankeppni HM 2027 sem fer fram þann 4. nóvember næstkomandi.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.