Íþróttafréttamaður benti Fram á Svíann

Knattspyrnumaðurinn Jakob Byström, sænskur sóknarmaður sem á íslenska ömmu frá Dalvík, skrifaði nýverið undir nýjan samning við Fram sem gildir út tímabilið 2027.
Guðmundur Torfason, formaður knattspyrnudeildar Fram, greindi frá því í samtali við Fótbolta.net að skemmtileg saga væri á bak við hvernig félagið frétti fyrst af Byström.
„Hann kom til okkar í nóvember fyrir ári síðan, á ættir að rekja til Dalvíkur. Það er falleg saga að segja frá því að íþróttafréttamaðurinn Þorkell Gunnar, Framari, kemur skilaboðum á stjórnina og við ákveðum að skoða drenginn.
Jakob kemur til okkar og hefur staðið sig alveg frábærlega,“ sagði Guðmundur en Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur verið íþróttafréttamaður á RÚV um langt árabil og stuðningsmaður Fram alla tíð.