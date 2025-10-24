Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.10.2025 | 13:16

Íþróttafréttamaður benti Fram á Svíann

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jakob Byström.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jakob Byström. Ljósmynd/Samsett/Eggert Jóhannesson & Kristinn Steinn

Knattspyrnumaðurinn Jakob Byström, sænskur sóknarmaður sem á íslenska ömmu frá Dalvík, skrifaði nýverið undir nýjan samning við Fram sem gildir út tímabilið 2027.

Guðmundur Torfason, formaður knattspyrnudeildar Fram, greindi frá því í samtali við Fótbolta.net að skemmtileg saga væri á bak við hvernig félagið frétti fyrst af Byström.

Góðar fréttir fyrir Framara
„Hann kom til okkar í nóvember fyrir ári síðan, á ættir að rekja til Dalvíkur. Það er falleg saga að segja frá því að íþróttafréttamaðurinn Þorkell Gunnar, Framari, kemur skilaboðum á stjórnina og við ákveðum að skoða drenginn.

Jakob kemur til okkar og hefur staðið sig alveg frábærlega,“ sagði Guðmundur en Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur verið íþróttafréttamaður á RÚV um langt árabil og stuðningsmaður Fram alla tíð.

