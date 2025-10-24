Lárus Orri áfram með ÍA

Lárus Orri Sigurðsson hefur skrifað undir nýjan samning við knattspyrnudeild ÍA og mun hann því þjálfa karlaliðið áfram. Nýi samningurinn gildir til loka tímabilsins 2027.
Lárus Orri tók við starfinu af Jóni Þór Haukssyni um mitt sumar þegar liðið var í fallsæti og tókst að halda því uppi, þar sem Skagamenn unnu til að mynda fimm leiki í röð á síðari hluta tímabilsins.
„Lárus Orri tók við liðinu í sumar og leiddi það til frábærs árangurs þegar ÍA tryggði sér sæti í efstu deild eftir erfiða byrjun í mótinu.
Við fögnum þessum frábæru tíðindum og hlökkum til að halda áfram samstarfinu með Lárusi Orra á komandi árum,“ sagði í tilkynningu frá knattspyrnudeild ÍA.