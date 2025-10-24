Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.10.2025 | 19:53

Miðverðir Íslands sáu um Norður-Írland

Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland vann verðskuldaðan sigur á Norður-Írlandi, 2:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í Ballymena á Norður-Írlandi í kvöld.

Íslenska liðið var mun sterkara í fyrri hálfleik. Sveindís Jane Jónsdóttir var nálægt því að skora fyrsta markið á 7. mínútu en skaut í stöng hægra megin í teignum.

Hlín Eiríksdóttir var svo nálægt því að nýta sér mistök hjá Jacqueline Burns í marki Norður-Írlands á 17. mínútu en Nadene Caldwell bjargaði á línu.

Sveindís Jane Jónsdóttir brunar í átt að marki Norður-Íra í …
Sveindís Jane Jónsdóttir brunar í átt að marki Norður-Íra í Ballymena. Ljósmynd/Alex Nicodim

Sandra María Jessen lagði boltann rétt fram hjá á 26. mínútu eftir sendingu frá Hildi Antonsdóttur.

Íslenska liðið hélt áfram að sækja og Glódís Perla Viggósdóttir skoraði fyrsta markið á 31. mínútu með skalla úr teignum eftir sendingu frá Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur úr aukaspyrnu frá vinstri.

Sandra María Jessen í baráttunni í Ballymena í kvöld.
Sandra María Jessen í baráttunni í Ballymena í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Hlín átti hættulegan skalla á 33. mínútu eftir aðra fyrirgjöf frá Karólínu en þá varði Burns vel í markinu.

Sveindís negldi boltanum svo í slána á 44. mínútu og var íslenska liðið mun líklegra til þess að skora fleiri mörk en heimakonur að jafna. Ekki urðu mörkin fleiri í fyrri hálfleik hins vegar og staðan í leikhléi 1:0.

Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir skoðar aðstæður fyrir leik.
Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir skoðar aðstæður fyrir leik. Ljósmynd/Alex Nicodim

Íslenska liðið var áfram sterkara í seinni hálfleik en skapaði sér ekki eins mörg færi.

Þrátt fyrir það kom annað markið á 75. mínútu þegar Ingibjörg Sigurðardóttir skallaði boltann í netið úr teignum eftir hornspyrnu frá Karólínu.

Sveindís Jane Jónsdóttir
Sveindís Jane Jónsdóttir Ljósmynd/Alex Nicodim

Reyndist það eina mark seinni hálfleiks og verðskuldaður sigur íslenska liðsins varð raunin.

Seinni leikurinn fer fram á Laugardalsvelli næstkomandi þriðjudag.

Norður-Írland 0:2 Ísland
90. mín. Það verða að minnsta kosti fjórar mínútur í uppbótartíma.
mbl.is

