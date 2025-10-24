Miðverðir Íslands sáu um Norður-Írland

Ísland vann verðskuldaðan sigur á Norður-Írlandi, 2:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í Ballymena á Norður-Írlandi í kvöld.
Íslenska liðið var mun sterkara í fyrri hálfleik. Sveindís Jane Jónsdóttir var nálægt því að skora fyrsta markið á 7. mínútu en skaut í stöng hægra megin í teignum.
Hlín Eiríksdóttir var svo nálægt því að nýta sér mistök hjá Jacqueline Burns í marki Norður-Írlands á 17. mínútu en Nadene Caldwell bjargaði á línu.
Sandra María Jessen lagði boltann rétt fram hjá á 26. mínútu eftir sendingu frá Hildi Antonsdóttur.
Íslenska liðið hélt áfram að sækja og Glódís Perla Viggósdóttir skoraði fyrsta markið á 31. mínútu með skalla úr teignum eftir sendingu frá Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur úr aukaspyrnu frá vinstri.
Hlín átti hættulegan skalla á 33. mínútu eftir aðra fyrirgjöf frá Karólínu en þá varði Burns vel í markinu.
Sveindís negldi boltanum svo í slána á 44. mínútu og var íslenska liðið mun líklegra til þess að skora fleiri mörk en heimakonur að jafna. Ekki urðu mörkin fleiri í fyrri hálfleik hins vegar og staðan í leikhléi 1:0.
Íslenska liðið var áfram sterkara í seinni hálfleik en skapaði sér ekki eins mörg færi.
Þrátt fyrir það kom annað markið á 75. mínútu þegar Ingibjörg Sigurðardóttir skallaði boltann í netið úr teignum eftir hornspyrnu frá Karólínu.
Reyndist það eina mark seinni hálfleiks og verðskuldaður sigur íslenska liðsins varð raunin.
Seinni leikurinn fer fram á Laugardalsvelli næstkomandi þriðjudag.