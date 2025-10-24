Myndir: Vetrarveður í fallslagnum á Ísafirði

Veturinn er svo sannarlega kominn á Ísafirði, þar sem Vestri og KR etja kappi í leik á morgun sem gæti skorið úr um hvort liðið leikur áfram í Bestu deild karla í fótbolta.
Leikurinn er liður í lokaumferð neðri hlutans þar sem Vestra gæti nægt jafntefli, fari svo að botnlið Aftureldingar vinni ekki sinn leik. KR verður hins vegar að vinna til þess að halda sæti sínu, sem myndi þá þýða að Vestri og Afturelding falli.
Sigri Afturelding ÍA og Vestri og KR gera jafntefli falla tvö síðarnefndu liðin.
Mörgum er minnisstæður leikur Vestra og Fylkis í lokaumferð deildarinnar á síðasta tímabili, sem fór fram í snjóbyl fyrir einu ári síðan nánast upp á dag.
Mikill kuldi er á Vestfjörðum og hefur snjóað töluvert undanfarna daga.
Þegar Eyþór Bjarnason, fulltrúa mbl.is á Ísafirði, bar að garði á heimavelli Vestra í morgun var búið að moka mestallan snjóinn af vellinum eins og sjá má á meðfylgjandi ljósmyndum sem hann smellti af.
Áfram verður kalt þegar leikurinn verður flautaður á klukkan 14, spáð er um -3 gráðum þegar hann hefst, en engri snjókomu er spáð í bænum fyrr en um kvöldið.
Því er ekki von á hríðarbyl eins og á síðasta ári, þó gulir boltar verði vissulega til taks. Þó enginn hiti sé undir vellinum ætti hann því að vera vel leikfær í leiknum mikilvæga á morgun.