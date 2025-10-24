Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.10.2025 | 16:10

Öruggt hjá íslensku drengjunum

Alexander Máni Guðjónsson skoraði tvennu fyrir íslenska liðið í dag.
U17-ára landslið drengja í knattspyrnu hóf undankeppni fyrir EM 2026 með besta móti í dag er liðið vann heimamenn í Georgíu örugglega, 5:1, í 14. riðli í Tbílísi, sem fer þar fram í heild sinni.

Íslenska liðið er því í góðri stöðu en aðeins þrjú lið eru í riðlinum og fara tvö þeirra áfram í aðra umferð undankeppninnar.

Alexander Máni Guðjónsson, leikmaður Midtjylland í Danmörku, skoraði fyrsta mark leiksins snemma leiks og Alexander Rafn Pálmason, leikmaður KR sem fer til Nordsjælland á næsta ári, tvöfaldaði forystuna eftir tæplega hálftíma leik.

Georgía minnkaði muninn áður en Þorri Ingólfsson, leikmaður Víkings úr Reykjavík, skoraði þriðja mark Íslands og sá til þess að staðan var 3:1 í leikhléi.

Í síðari hálfleik skoraði varamaðurinn Bjarki Hrafn Garðarsson úr Stjörnunni fjórða mark Íslands áður en Alexander Máni klykkti út með fimmt markinu fimm mínútum fyrir leikslok.

