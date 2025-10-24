Öruggt hjá íslensku drengjunum

U17-ára landslið drengja í knattspyrnu hóf undankeppni fyrir EM 2026 með besta móti í dag er liðið vann heimamenn í Georgíu örugglega, 5:1, í 14. riðli í Tbílísi, sem fer þar fram í heild sinni.
Íslenska liðið er því í góðri stöðu en aðeins þrjú lið eru í riðlinum og fara tvö þeirra áfram í aðra umferð undankeppninnar.
Alexander Máni Guðjónsson, leikmaður Midtjylland í Danmörku, skoraði fyrsta mark leiksins snemma leiks og Alexander Rafn Pálmason, leikmaður KR sem fer til Nordsjælland á næsta ári, tvöfaldaði forystuna eftir tæplega hálftíma leik.
Georgía minnkaði muninn áður en Þorri Ingólfsson, leikmaður Víkings úr Reykjavík, skoraði þriðja mark Íslands og sá til þess að staðan var 3:1 í leikhléi.
Í síðari hálfleik skoraði varamaðurinn Bjarki Hrafn Garðarsson úr Stjörnunni fjórða mark Íslands áður en Alexander Máni klykkti út með fimmt markinu fimm mínútum fyrir leikslok.