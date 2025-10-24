Pablo fer frá Víkingi

Pablo Punyed hefur ákveðið að róa á önnur mið þegar samningur hans við Íslandsmeistara Víkings úr Reykjavík rennur út í lok tímabilsins.
Pablo, sem er 35 ára miðjumaður, hefur verið í minna hlutverki en áður á tímabilinu sem er senn á enda eftir að hafa jafnað sig á alvarlegum hnémeiðslum sem hann varð fyrir um mitt síðasta tímabil.
Er Pablo einstaklega sigursæll enda hefur hann unnið til 13 bikara á Íslandi, þar af orðið Íslandsmeistari þrisvar með Víkingi og bikarmeistari þrisvar, auk þess að verða Íslandsmeistari með bæði KR og Stjörnunni og bikarmeistari með ÍBV.
„Við hvetjum alla Víkinga til að troðfylla stúkuna á morgun og kveðja Pablo með alvöru partýi. Okkar kæri Pablo Punyed. Takk.
Mikið ofboðslega var gaman að halda öll þessi partý með þér í Hamingjunni og gangi þér vel í næsta skrefi á þínum glæsilega ferli,“ sagði meðal annars í tilkynningu knattspyrnudeildar Víkings.
Víkingur fær Val í heimsókn í lokaumferð efri hluta Bestu deildarinnar á Víkingsvöll klukkan 16.15 á morgun.