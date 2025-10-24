Vopn sem við höfum og notum

„Fyrri hálfleikurinn var góður,“ sagði Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta í samtali við RÚV eftir 2:0-útisigur á Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld.
„Við stýrðum ferðinni vel, sköpuðum færi og opnuðum þær og fórum eftir því sem við vildum gera. Við fórum inn í svæðin sem við töldum að yrðu opin og þau voru það.
Í seinni hálfleik hægðum við of mikið á leiknum og náðum ekki sama flæði, sköpuðum ekki eins mikið og opnuðum þær ekki eins mikið,“ sagði hann um leikinn.
Miðverðirnir Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir skoruðu mörk Íslands eftir aukaspyrnu og hornspyrnu frá Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur.
„Föst leikatriði eru partur af fótbolta og það er ekkert að því. Þetta er vopn sem við höfum og við notum.“
Seinni leikurinn fer fram á Laugardalsvelli á þriðjudaginn kemur og er Ísland í afar góðri stöðu.
„Við spilum til sigurs á Laugardalsvelli. Við förum yfir það sem þarf að gera betur og það sem þarf að gera vel. Það var gott að koma hingað og vinna sannfærandi,“ sagði Þorsteinn.