Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.10.2025 | 20:55

Vopn sem við höfum og notum

Íslenska liðið fagnar marki Ingibjargar Sigurðardóttur í kvöld.
Íslenska liðið fagnar marki Ingibjargar Sigurðardóttur í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

„Fyrri hálfleikurinn var góður,“ sagði Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta í samtali við RÚV eftir 2:0-útisigur á Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld.

Miðverðir Íslands sáu um Norður-Írland
Frétt af mbl.is

Miðverðir Íslands sáu um Norður-Írland

„Við stýrðum ferðinni vel, sköpuðum færi og opnuðum þær og fórum eftir því sem við vildum gera. Við fórum inn í svæðin sem við töldum að yrðu opin og þau voru það.

Í seinni hálfleik hægðum við of mikið á leiknum og náðum ekki sama flæði, sköpuðum ekki eins mikið og opnuðum þær ekki eins mikið,“ sagði hann um leikinn.

Þorsteinn Halldórsson á hliðarlínunni.
Þorsteinn Halldórsson á hliðarlínunni. Ljósmynd/Alex Nicodim

Miðverðirnir Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir skoruðu mörk Íslands eftir aukaspyrnu og hornspyrnu frá Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur.

„Föst leikatriði eru partur af fótbolta og það er ekkert að því. Þetta er vopn sem við höfum og við notum.“

Seinni leikurinn fer fram á Laugardalsvelli á þriðjudaginn kemur og er Ísland í afar góðri stöðu.

„Við spilum til sigurs á Laugardalsvelli. Við förum yfir það sem þarf að gera betur og það sem þarf að gera vel. Það var gott að koma hingað og vinna sannfærandi,“ sagði Þorsteinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tíðni keisaraskurða með lægsta móti Vilja hætta krísuviðbragðinu Olíufélögin náðu betri samningum Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina
Fleira áhugavert
Upplifðu aldrei reiði, bara sorg Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun Ógnarkraftar eyðileggingarinnar