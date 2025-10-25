Akureyringar afgreiddu 7. sætið í Eyjum

KA sigraði ÍBV 4:3, á útivelli í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í dag. KA lýkur keppni í 7.sæti með 39 stig. ÍBV er í 8.sæti með 33 stig.
ÍA sem er í 9. sæti getur farið upp fyrir ÍBV vinni þeir leik sinn gegn Aftureldingu, en sá leikur hefst á Akranesi kl. 14.
Leikurinn fór fjörlega af stað og bæði lið fengu færi í upphafi leiks. Oliver Heiðarsson slapp í gegn strax á 1. mínútu og var kominn í mjög góða stöðu og hefði mögulega átt að skjóta á markið. Hann reyndi hins vegar að finna sendingu út í teiginn en KA-menn björguðu.
Hans Viktor Guðmundsson varnarmaður KA átti svo skalla eftir hornspyrnu en skalli hans fór naumlega framhjá markinu.
Eyjamenn komust svo nálægt því að skora á 10. mínútu. Vicente Valor átti fína skottilraun utan teigs, sem fór rétt framhjá markinu.
Leikurinn var rólegur í stutta stund eftir þetta, en svo komu mörkin heldur betur á færibandi, eða þrjú mörk á fjórum mínútum.
Vicente Valor var fyrstur til að skora og kom ÍBV í 1:0 á 23. mínútu. Oliver Heiðarsson vann boltann af Ívari Erni Árnasyni eftir góða pressu og renndi boltanum á Valor sem skrúfaði boltann frábærlega framhjá Rasheed í markinu.
KA-menn svöruðu strax fyrir sig mínútu síðar þegar Ingimar Torbjörnsson Stöle hamraði boltanum í fjærhornið eftir ágætan samleik Norðanmanna.
Hermann Þór Ragnarsson kom síðan ÍBV 2:1 yfir tveimur mínútum síðar. Rodrigo Gomes gerði sig þá sekan um skelfileg mistök. Hann tók aukaspyrnu sem fór beint á Vicente Valor. Valor óð inn á vítateig og renndi boltanum á Hermann sem kláraði færið vel.
KA-menn áttu þó eftir að jafna aftur áður en fyrri hálfleik lauk. Þá var það Vicente Valor sem gerði sig sekan um klaufaleg mistök. Hann missti boltann frá sér til Ásgeirs Sigurgeirssonar og þrumaði Ásgeir niður í tilraun sinni til að ná boltanum aftur. Hárréttur dómur hjá Gunnari Oddi.
Hallgrímur Mar Steingrímsson steig á vítapunktinn og gerði engin mistök og jafnaði leikinn 2:2.
Liðin fengu bæðit tækifæri til að komast yfir í lok fyrri hálfleiks. Vicente Valor lék inn á vítateiginn og átti ágætt skot sem Jonathan Rasheed varði og Valdimar Daði Sævarsson átti svo ágæta skottilraun sem Hjörvar Daði Arnarsson í marki ÍBV sló í horn. Staðan jöfn 2:2 í hálfleik.
Seinni hálfleikur fór af stað með látum. KA-menn tóku forystuna 3:2 á 48. mínútu.Hallgrímur tók þá hornspyrnu á nærstöngina, Ásgeir Sigurgeirsson flikkaði boltanum áfram á fjærstöng þar sem Markús var aleinn og skallaði boltann í autt netið.
Lið ÍBV færði sig framar á völlinn eftir markið og það opnaði möguleika KA á skyndisóknum, en KA-menn fengu fjölmargar góðar leikstöður í seinni hálfleik en fóru oft á tíðum illa með þær.
Eyjamenn gáfust ekki upp og Sigurður Arnar Magnússon miðvörður Eyjamanna átti frábært skot yfir Jonathan Rasheed í markinu, talsvert utan teigs, og jafnaði leikinn 3:3 þegar tuttugu mínútur lifðu leiks.
Sigurður var fyrirliði ÍBV í leiknum í fjarveru Alex Freys Hilmarssonar. Jonathan Rasheed er þó eflaust ósáttur með sjálfan sig að hafa ekki náð að blaka skoti Sigurðar yfir markið.
Fyrir leikinn var ljóst að Eyjamenn þyrftu að ná sigri til þess að komast upp fyrir KA-menn, á meðan að KA-mönnum dugði jafntefli.
Þegar leið á leikinn áttu Eyjamenn í mesta basli með að komast upp völlinn, töpuðu boltanum ótt og títt og KA-menn komust iðulega í góðar stöður til að refsa þeim.
Birnir Snær Ingason og Hallgrímur Mar Steingrímsson voru stórhættulegir í sóknarleik KA-manna, en Ingimar Torbjörnsson Stöle fékk afbragðs færi til að skora á 73. mínútu en skot hans fór yfir markið.
Eyjamenn þrýstu mörgum mönnum fram en gekk afar illa að búa sér til færi og ekki bætti úr skák þegar Oliver Heiðarsson meiddist og þurfti að fara af velli á 86. mínútu. Eyjamenn voru búnir að nýta allar sínar skiptingar og gátu því ekki sett varamenn inn á.
Akureyringar afgreiddu svo leikinn undir lok hans, þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. Eyjamenn voru komnir með nánast alla sína leikmenn í sóknina. Hallgrímur Mar Steingrímsson náði boltanum og renndi honum inn á Dag Inga Valsson sem rúllaði knettinum auðveldlega á Birni Snæ Ingason sem kláraði færið auðveldlega.
Gunnar Oddur Hafliðason, ágætur dómari leiksins, flautaði síðan til leiksloka og varð 4:3 sigur KA-manna staðreynd.
