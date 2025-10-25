Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.10.2025 | 14:02 | Uppfært 14:39

Björn Daníel kvaddur í Kaplakrika

Björn Daníel Sverrisson í kveðjuleiknum í Kaplakrika í dag.
Björn Daníel Sverrisson í kveðjuleiknum í Kaplakrika í dag. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Björn Daníel Sverrisson fyrirliði FH leikur í dag kveðjuleik sinn fyrir Hafnarfjarðarfélagið sem spilar núna gegn Fram í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta á Kaplakrikavelli.

Björn Daníel er reyndasti leikmaður FH og var kvaddur með fallegri kveðju fyrir leikinn, í hátalarakerfi vallarins og spilað var myndband með honum á stóra skjánum á Kaplakrikavelli.

Björn hefur leikið allan sinn feril á Íslandi með FH og er þriðji leikjahæsti leikmaður félagsins í efstu deild en þetta er hans 262. leikur fyrir félagið í deildinni.

Auk þess lék hann 96 deildaleiki í Noregi og Danmörku á árunum 2014 til 2019.

