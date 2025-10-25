Er bara að skoða mín mál

Pablo Punyed lauk ferli sínum hjá Víkingi í dag með glæsibrag. Víkingar heiðruðu Pablo fyrir leik og hann var með fyrirliðabandið í 2:0-sigri Víkinga á Val. Hann fékk svo heiðursskiptingu á 67. mínútu og gekk af velli undir dynjandi lófataki stuðningsmanna Víkings.
Pablo, þetta var fullkominn endir hjá þér í dag, hér í Víkinni.
„Já. Alltaf gaman að vinna og vera fyrirliði. Þetta var þvílíkur heiður fyrir mig og að taka þátt í því að lyfta skildinum hér í dag fyrir félagið.“
Ertu með fréttir af því hvað tekur við hjá þér?
„Nei ekki enn, við erum bara að vinna bak við tjöldin og ekkert staðfest. Ég ætla bara að taka mér mitt frí núna og skoða mín mál. Við sjáum bara til hvað gerist.“
Þið voruð með tök á leiknum nokkurn veginn í 90. mínútur?
„Já, það er alltaf erfitt að spila svona leiki, þar sem er lítið undir, en við vildum verða fyrsta liðið til að vinna alla fimm leikina eftir tvískiptinguna. Það var hvatning fyrir okkur og líka að ég og Matti (Matthías Vilhjálmsson) værum að kveðja. Þannig að við vildum auðvitað klára þetta með sigri hér í dag. Liðið var frábært í dag og við unnum sannfærandi sigur.“