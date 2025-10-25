Fyrirliðinn stoltur eftir fall: Höfðum alltaf trú

„Ég er stoltur af liðinu mínu,“ sagði Aron Elí Sævarsson fyrirliði Aftureldingar í samtali við mbl.is eftir að liðið tapaði fyrir ÍA, 1:0, á útivelli í Bestu deildinni. Afturelding er fallin úr deildinni.
„Auðvitað er þetta hræðilegt í dag. Ég er samt þakklátur fyrir að vera í þessu liði. Þetta fór ekki eins og við vildum.
Þetta var fyrsta tímabilið í efstu deild og fólk hafði kannski ekki trú. Við höfðum samt allan tímann trú og vorum inni í nær öllum leikjum á tímabilinu.
Við spiluðum frábæran fótbolta á köflum, unnum efstu liðin en við þurftum að vera betri í fleiri leikjum og safna fleiri stigum.
Það var kannski reynsluleysið sem kom í bakið á okkur. Við eigum samt alltaf heima í þessari deild. Við sýndum og ef einhver sá það ekki þarf hann að kíkja aftur á leikina,“ sagði Aron.
En hvað þurfti Afturelding að gera betur á tímabilinu?
„Við hefðum þurft að vera rólegri á boltanum í gegnum hápressu. Við hefðum líka þurft að vera betri í sókninni. Við skoruðum minna en við hefðum átt að gera á meðan okkur var refsað grimmilega.
Við spiluðum oft vel án þess að nýta færin. Varnarleikurinn og markvarslan var til fyrirmyndar. Það er sjaldgæft að vera með svona góða kantmenn sem verjast.“
Afturelding vildi fá ein þrjú víti í leiknum en Twana Ahmed var ekki á því að dæma.
„Ég kvartaði eiginlega ekkert í dómurunum. Ef þú spyrð dómara deildarinnar segja þeir að ég sé þægilegasti fyrirliðinn. Kannski er það mér að kenna að vera ekki leiðinlegri, svo að þeir dæmi. Þetta var sjokkerandi í dag,“ sagði Aron.