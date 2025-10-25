Heimir: Ég verð áfram

Heimir Guðjónsson segist ganga stoltur frá borði er hann stýrði sínum síðasta leik með FH í 4:3 tapi gegn Fram í síðustu umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
„Ég kom hérna 2022 þegar allt hérna var í rjúkandi rústum. Rándýrt lið og eldgamalt og það þurfti að búa til nýtt lið. Mér hefur tekist á þremur árum að búa til tvö góð lið þannig ég geng stoltur frá borði. Þetta hefur verið mjög gaman, margir leikmenn hafa fengið tækifæri og blómstrað. Þannig þetta hefur verið mjög gaman og við höldum bara áfram," sagði Heimir við mbl.is eftir leikinn.
Ertu ánægður með lokaleikinn í heild sinni?
„Sóknarlega vorum við góðir en varnarlega vorum við slakir. Við töpuðum alltof mikið einn á einn stöðum. Fram eru góðir að fylla teiginn og við réðum ekki nógu vel við það. En það var ekki mikið undir í þessum leik og þá er þetta bara búið og við höldum áfram.”
Heimir sagðist ætla að halda áfram að þjálfa en vildi ekki gefa upp hvar það myndi vera að svo stöddu:
„Ég hef svo ógeðslega gaman af því að þjálfa, þannig ég verð áfram. En það kemur bara í ljós í næstu viku hvar það verður.”
Þannig að þú ert búinn að ákveða?
„Já, en það kemur í ljós í næstu viku,”sagði Heimir í samtali við mbl.is.