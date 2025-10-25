„Ég er mjög ánægður með leikinn,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA í samtali við mbl.is eftir að liðið vann Aftureldingu, 1:0, á heimavelli í Bestu deildinni í fótbolta í dag.
„Mér fannst við spila vel og hafa góð tök á honum allan tímann. Það hefði verið þægilegra að setja annað mark. Heilt yfir var þetta samt flottur leikur fyrir okkur.
Ég hafði smá áhyggjur á að það yrði erfitt að gíra menn upp í þennan leik en leikurinn á móti KA í síðustu umferð gerði það eiginlega fyrir okkur. Við vorum svekktir eftir frammistöðuna þar,“ sagði Lárus.
Gabríel Snær Gunnarsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild í dag. Hann er fæddur árið 2008 og er sonur Gunnars Heiðars Þorvaldssonar.
„Það var gott að sjá Gabríel skora. Hann skoraði ekki bara heldur sá fólk hversu öflugur hann er. Hann á heldur betur framtíðina fyrir sér.“
Lárus framlengdi samning sinn við ÍA á dögunum og er spenntur fyrir framhaldinu á Skaganum.
„Hérna ólst ég upp og hér líður mér vel. Þetta er mjög spennandi félag. Það er flottur leikmannahópur og flott þjálfarateymi á Skaganum.
Stefna félagsins er að fá unga leikmenn til okkar en við ætlum líka að styrkja okkur til að vera samkeppnishæfari í deildinni,“ sagði Lárus.