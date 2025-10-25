Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.10.2025 | 11:00

ÍBV – KA kl. 12, bein lýsing

Sigurður Arnar Magnússon og Ívar Örn Árnason eigast við.
Sigurður Arnar Magnússon og Ívar Örn Árnason eigast við. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

ÍBV og KA mætast í sjaldgæfum hádegisleik í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í Vestmannaeyjum klukkan 12.

KA er í sjöunda sæti, efsta sæti neðri hlutans, og ÍBV sæti neðar. Eyjamenn fara upp fyrir KA með sigri í dag.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

ÍBV 0:0 KA opna loka
0. mín. Góðan dag og verið velkomin í sjaldgæfan hádegisleik í Bestu deild karla í fótbolta en ÍBV og KA mætast í lokaumferðinni á Hásteinsvelli klukkan 12.
mbl.is
Fleira áhugavert
Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi Vilja hætta krísuviðbragðinu Ógnarkraftar eyðileggingarinnar
Fleira áhugavert
Valkyrja kom með sylgjuna Þéttleiki byggðar aðeins þriðjungur á við 1940 Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Myndskeið: Halla fór víða í Kína