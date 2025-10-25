ÍBV – KA kl. 12, bein lýsing

Kristján Gylfi Guðmundsson
ÍBV og KA mætast í sjaldgæfum hádegisleik í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í Vestmannaeyjum klukkan 12.
KA er í sjöunda sæti, efsta sæti neðri hlutans, og ÍBV sæti neðar. Eyjamenn fara upp fyrir KA með sigri í dag.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|ÍBV
|0:0
|KA
|0. mín. Góðan dag og verið velkomin í sjaldgæfan hádegisleik í Bestu deild karla í fótbolta en ÍBV og KA mætast í lokaumferðinni á Hásteinsvelli klukkan 12.
