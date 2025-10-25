Íslandsmeistarnir luku tímabilinu með stæl

Íslandsmeistarar Víkings R. unnu 2:0 sigur á Val í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta. Víkingar ljúka keppni með 57 stig tólf stigum meira en Valsmenn sem eru þó nokkuð öruggir í 2. sætinu með sín 45 stig. Stjarnan þarf að vinna Breiðablik á morgun með 10 mörkum til að velta Valsmönnum úr 2. sætinu.
Víkingar stjórnuðu leiknum frá upphafi og Valsmenn lágu til baka og freistuðu þess að beita skyndisóknum. Víkingar gerðu mjög vel í að þrýsta Valsmönnum niður og var þetta leikmyndin stærstan hluta fyrri hálfleiks.
Matthías Vilhjálmsson lék kveðjuleik sinn í dag og lék í stöðu framherja. Hann átti fyrsta færi leiksins eftir sex mínútna leik. Hann átti þá skalla úr miðjum vítateignum, skallinn virtist vera á leiðinni inn en Stefán Þór Ágústsson markvörður Vals náði að slá boltann glæsilega í stöngina, áður en Valsmenn komu boltanum frá.
Lukkan var svo með Stefáni Þór í liði á 17. mínútu þegar hann missti boltann frá sér til Gylfa Sigurðssonar en Stefán náði að bjarga sér fyrir horn og varði vel frá Gylfa.
Það var svo á 32. mínútu sem Víkingar brutu ísinn. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði þá frábært mark. Hann hótaði skotinu með hægri fæti, lék framhjá Andi Hoti og náði síðan hnitmiðuðu skoti með vinstri fæti í bláhornið.
Það er óhætt að segja að markið hafi verið dæmigert „Gylfamark“, mark sem við höfum séð ansi oft frá honum áður í gegnum tíðina.
Hættulegasta tækifæri Valsmanna í fyrri hálfleik kom á 41. mínútu. Andi Hoti vann þá boltann á miðjunni og sendi á Adam Ægi Pálsson, en Róbert Orri kom á fleygiferð og átti frábæra tæklingu, rétt áður en Adam náði skoti. Frábær varnarleikur hjá Róberti Orra sem bjargaði líklega marki.
Víkingar héldu áfram að sækja og það skilaði þeim öðru marki á 45. mínútu. Þung sókn Víkinga endaði með því að Óskar lyfti boltanum á fjærsvæðið þar sem Matthías Vilhjálmsson var aleinn og óvaldaður og skallaði boltann í netið. Staðan því 2:0 fyrir heimamönnum þegar leikmenn gengu til búningsherbergja.
Valsmenn áttu fyrsta færið í seinni hálfleik. Jakob Franz Pálsson átti þá góðan sprett upp vinstri kantinn og sendir fyrir á Birki Heimisson sem skaut boltanum rétt framhjá nærstönginni. Algjört dauðafæri sem Valsmenn fóru illa með.
Seinni hálfleikurinn var ansi rólegur næstu mínútur á eftir og bar hæst þegar Pablo Punyed fékk heiðursskiptingu í kveðjuleik sínum. Víkingum leið nokkuð þægilega og Valsmenn ógnuðu lítið sem ekkert.
Valsmenn áttu hættulegt upphlaup á 75. mínútu. Adam Ægir sendi inn á Lúkas Loga, en sendingin var aðeins of föst og Ingvar Jónsson markvörður komst í boltann. Valsmenn náðu að vinna boltann aftur en Víkingar komust fyrir og náðu að bægja hættunni frá.
Matthías Vilhjálmsson fékk svo heiðursskiptingu þegar ellefu mínútur voru eftir og var ákaflega vel fagnað af öllum Víkingum.
Seinni hálfleikurinn var afskaplega rólegur og í lok leiks, var orðið ljóst að leikmenn væru einungis að bíða eftir lokaflautinu.
2:0 sigur Víkinga var í raun aldrei í hættu og Íslandsmeistararnir klára tímabilið með stæl.
|ÍA
|1:0
|Afturelding
|ÍA fer með sigur af hólmi í lokaumferðinni. Afturelding endar neðst og er fallin.Leik lokið
|Man. Utd
|4:2
|Brighton
|3:2 Ekki er allt búið enn. Óvaldaður á markteig og skallaði boltann af krafti í netið eftir hornspyrnuna.Charalampos Kostoulas (Brighton) skorar