Jóhannes Karl lætur af störfum

Jóhannes Karl Sigursteinsson lætur af störfum hjá Stjörnunni. Þetta kom fram í tilkynningu sem Stjarnan sendi frá sér fyrr í dag:
„Stjarnan og Jóhannes Karl hafa komist að samkomulagi um að Jóhannes Karl láti af störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá félaginu.
Jafnframt hefur verið ákveðið að endursemja ekki við Arnar Pál Garðarsson aðstoðarþjálfara liðsins.
Stjarnan þakkar þeim Jóhannesi Karli og Arnari Páli fyrir vel unnin störf og óskar þeim velfarnaðar í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur."
Jóhannes tók við sem þjálfari Stjörnunnar árið 2024. Þá hafnaði liðið í 1. sæti neðri hluta deildarinnar en ár hafnaði liðið í 4. sæti efri hlutans.