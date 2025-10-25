KR áfram í Bestu deildinni - Vestri og Afturelding fallin

KR-ingar tryggðu sér áframhaldandi sæti í Bestu deild karla í fótbolta á sannfærandi hátt í dag með því að vinna Vestra í hreinum úrslitaleik fallbaráttunnar á Ísafirði, 5:1.
KR-ingar enda þar með í 10. sæti deildarinnar með 31 stig en Vestri endar með 29 stig og fellur niður í 1. deild ásamt Aftureldingu, sem þurfti að treysta á jafntefli í leiknum á Ísafirði til að eiga möguleika á að halda sæti sínu.
Guðmundur Andri Tryggvason og Eiður Gauti Sæbjörnsson skoruðu tvö mörk hvor fyrir KR og Luke Rae eitt en Luke lagði upp tvö markanna. Ágúst Eðvald Hlynsson skoraði fyrir Vestra og minnkaði þá muninn í 3:1.
Fólk mætti snemma á völlinn og það kom heil rúta með KR-ingum að sunnan. Það var mikill spenna í stúkunni og það mátti finna á fólki að það var stress í gangi, enda barátta um sæti í deild þeirra bestu að ári.
Leikurinn hófst rólega, fyrstu 15 mínúturnar voru KR-ingar meira með boltann og Vestri varðist. Það gerðist lítið og liðin voru svona að þreifa á hvoru á öðru.
Það var síðan á 16 mínútu sem fjörið hófst. Finnur Tómas Pálmason þræddi boltann í gegnum miðju Vestra á Aron Sigurðarson, sem kom boltanum á Matthias Præst sem komst upp vinstra megin og átti frábæra sendingu á Guðmund Andra Tryggvason sem skoraði auðveldlega fram hjá Smit. 1:0 fyrir KR.
Það var svo í næstu sókn sem Vestramenn héldut að þeir hefðu jafnað. Gunnar Jónas Hauksson komst upp hægra megin og átt sendingu á Vladimir Tufegdzic sem setti boltann í autt markið, en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Þetta var mjög vafasamur dómur og af myndum að dæma var þetta löglegt mark.
Það varð í raun allt vitlaust inni á vellinum eftir þennan dóm. Það voru pústrar út um allan völl og það hefðu nokkrir geta fengið rautt, en Sigurður Hjörtur Þrastarson dómari hafði góða stjórn á þessu.
KR fékk færin í þessum hálfleik. Fyrst klúðraði Eiður Gauti Sæbjörnsson færi fyrir opnu marki eftir að hafa náð frákast af skoti Guðmunds Andra. Síðan varði Eiður Aron Sigurbjörnsson tvisvar í röð á marklínu Vestra eftir skot frá Gabríel og Guðmundi.
Vestri fékk hættulegar stöður eftir löng innköst og hættulegasta færið var hjá Ágústi sem setti hann yfir af stuttu færi.
Það var síðan á 45 mínútu sem KR komst í 2:0 þegar Eiður Gauti komst í gegn eftir mistök í uppspili heimamanna og kláraði glæsilega. Anton Krajl var með skelfilega sendingu inn á miðju og Guðmundur Andri komst inn í sendinguna og kom boltanum á Aron sem kom honum á Eið sem skoraði glæsilega. .
Fyrri hálfleikurinn leystist upp eftir að markið var dæmt af og heimamenn spiluðu leikinn upp í hendurnar á gestunum. KR óð í færum Eiður Gauti klúðraði fyrir opnu marki, Eiður Aron bjargaði tvisvar á línu í röð. 2:0 í hálfleik og útlitið svart fyrir Vestra.
Seinni hálfleikurinn var varla byrjaður þegar KR ingar komust í 3:0. Það var á 48. mínútu sem var skelfilegur varnarleikur hjá Vestra. Sending inn á teiginn og Eiður Aron náði ekki að koma boltanum í burtu og boltinn datt fyrir Guðmund sem skoraði glæsilega í fjærhornið. 3:0 fyrir KR.
Vestri náði að minnka muninn á 53. mínútu þegar Gunnar Jónas átti góða sendingu í gegn á Ágúst Eðvald Hlynsson sem kláraði glæsilega fram hjá Halldóri, 3:1.
Það tók ekki KR-inga nema tæpa mínútu að slökkva allir vonir Vestra. Þeir geystust upp í sókn, Eiður Gauti kom boltanum út á Luke Rae sem átti glæsilega sendingu aftur á Eið Gauta inn á teig sem skoraði, 4:1.
Það var síðan Luke Rae sem bætti við marki númer fimm, hann geystist upp völlinn og skoraði glæsilega og kom KR í 5:1. Eftir þetta mark óð KR í færum en Guy Smit varði stórkostlega nokkrum sinnum.
KR-ingar stóðust prófið og halda sér í deildinni. Þeir voru stórkostlegir á Ísafirði og sigurinn hefði getað verið miklu stærri. Það spiluðu allir vel hjá KR en Aron Sigurðarson, Luke Rae og Eiður Gauti báru af.
KR-ingar voru betri frá upphafi til enda og Vestri átti lítið í leiknum. Vissulega hefði leikmyndin getað orðið önnur en erfitt að tala um það þegar KR skorar fimm mörk. Kingar mættu klárir í verkefnið og sýndu að þeir eiga heima í Bestu deildinni.
Vestri missti hausinn eftir að markið var dæmt af og spilaði þann leik sem KR kann best. Það var mikill hiti í leiknum og KR fékk 6 spjöld og Vestri fékk 7, þau hefðu geta verið fleiri og annar litur.
Vestri fellur úr deild þeirra bestu eftir tvö ár þar og sem bikarmeistari. Eftir frábæra fyrri umferð var seinni hlutinn hræðilegur hjá Vestra. Seinni umferðin og eftir skiptingu gaf 10 stig og mínus 24 í markatölu. Þannig að það er fyrsta deild að ári og Evrópukeppni. Það er mikið verk fram undan hjá Vestra, flestir leikmenn samninglausir og liðið er líka þjálfaralaust.
|ÍA
|1:0
|Afturelding
|ÍA fer með sigur af hólmi í lokaumferðinni. Afturelding endar neðst og er fallin.Leik lokið