Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.10.2025 | 14:51

KR í mjög vænlegri stöðu í hálfleik - Vestri og Afturelding standa illa

Stuðningsmenn KR hafa verið kátir í fyrri hálfleiknum á Ísafirði.
Stuðningsmenn KR hafa verið kátir í fyrri hálfleiknum á Ísafirði. Ljósmynd/Halldór Sveinbjörnsson

Rétt í þessu var flautað til hálfleiks í fallbaráttuleikjunum tveimur í Bestu deild karla í fótbolta.

Þar standa KR-ingar vel að vígi en þeir eru 2:0 yfir gegn Vestra á Ísafirði eftir mörk frá Guðmundi Andra Tryggvasyni og Eiði Gauta Sæbjörnssyni.

KR áfram í Bestu deildinni - Vestri og Afturelding fallin
Frétt af mbl.is

KR áfram í Bestu deildinni - Vestri og Afturelding fallin

Á Akranesi er ÍA yfir gegn Aftureldingu, 1:0, eftir mark frá Gabríel Snæ Gunnarssyni.

KR heldur sæti sínu ef þetta verður niðurstaðan í leikslok. Vestri þarf að jafna og treysta á að Afturelding vinni ekki á Akranesi.

Eina von Aftureldingar er að vinna leikinn gegn ÍA og treysta á að leikurinn á Ísafirði endi með jafntefli.

Tap á Akranesi og Afturelding fallin
Frétt af mbl.is

Tap á Akranesi og Afturelding fallin
mbl.is
Fleira áhugavert
Tíðni keisaraskurða með lægsta móti Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Ógnarkraftar eyðileggingarinnar „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“
Fleira áhugavert
Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Xi og Halla endurnýjuðu samning Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu