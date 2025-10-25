KR í mjög vænlegri stöðu í hálfleik - Vestri og Afturelding standa illa

Rétt í þessu var flautað til hálfleiks í fallbaráttuleikjunum tveimur í Bestu deild karla í fótbolta.
Þar standa KR-ingar vel að vígi en þeir eru 2:0 yfir gegn Vestra á Ísafirði eftir mörk frá Guðmundi Andra Tryggvasyni og Eiði Gauta Sæbjörnssyni.
Á Akranesi er ÍA yfir gegn Aftureldingu, 1:0, eftir mark frá Gabríel Snæ Gunnarssyni.
KR heldur sæti sínu ef þetta verður niðurstaðan í leikslok. Vestri þarf að jafna og treysta á að Afturelding vinni ekki á Akranesi.
Eina von Aftureldingar er að vinna leikinn gegn ÍA og treysta á að leikurinn á Ísafirði endi með jafntefli.