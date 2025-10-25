Nei, ég verð ekki áfram

„Þetta er þungt, sárt og erfitt," sagði Jón Þór Hauksson þjálfari Vestra við mbl.is eftir stórt tap gegn KR, 5:1, í úrslitaleik fallbaráttu Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag.
Vestramenn féllu með þessum úrslitum en þeim hefði nægt jafntefli til að halda sér í deildinni og senda KR niður.
Fyrsta korterið var leikurinn í jafnvægi síðan komast KR yfir og Vestri jafnar strax en markið er dæmt af. Eftir dóminn riðlast leikur Vestra dálítið og leikurinn spilast upp í hendurnar á KR. Ertu sammála því?
„Já ég get alveg tekið undir það, mér fannst við kasta leiknum frá okkur skömmu fyrir hálfleikinn og strax eftir hálfleikinn líka. Það var líka gríðarlega sárt að þetta mark var tekið af okkur og í raun óskiljanlegt.
Vegna þess að það er engin rangstaða í þessu. Gunnar Jónas fær frábæra sendingu í gegn og er ekki rangstæður og Túfa er fyrir aftan boltann þegar Gunnar leggur hann á hann. Þannig að það er með öllu óskiljanlegt hvað liggur á bakvið þessari ákvörðun hjá línuverðinum. Vegna þess að það er alveg klárt að það er engin rangstaða.
Ég veit ekki á hvað hann var að giska eða hvers vegna hann flaggar. Það væri ógeðslega gaman að vita það og það hlýtur einhver að spyrja hann að því. Við verðum bara að gera kröfu um það að sé einhver þarna einhvers staðar sem spyrji þessarar spurninga. Því það er allt of mikið um þetta og þetta er allt of lélegt, allt of oft.“
Það er 1:0 á 45. mínútu þegar þið gefið mark á silfurfati og þeir komast í 2:0. Síðan minnkið þið muninn en gefið strax annað mark. Þú hlýtur að vera ósáttur við viðbrögð liðins á þessum augnablikum?
„Já, já, eftir að við lendum undir setjum við fleiri menn í sóknarleikinn og við það opnast svæði fyrir KR-inga, sem hafa yfir afburða knattspyrnumönnum að ráða. Sérstaklega í þessari stöðu þegar þeir hafa stórt svæði og mikið pláss, þá nýta þeir sér það. Þeir gerðu það virkilega vel.
Að sama skapi var varnarleikur okkar þegar við vorum komnir í fjögurra manna vörn, ekki boðlegur. Maður gegn manni varnarleikur var mjög slakur, sem gefur náttúrulega KR kost á því að yfirmanna og komast í yfirtölu, við réðum bara ekki við það. Það var bara of stór biti. “
Nú er verkefnið búið, verður þú áfram með Vestra? Ef ekki, er eitthvað annað klárt?
„Nei ég verð ekki áfram og það ekkert annað ljóst með mína framtíð.“