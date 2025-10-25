Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.10.2025 | 16:30

Patrick bestur og Daði efnilegastur

Patrick Pedersen er leikmaður ársins 2025 í Bestu deild karla.
Patrick Pedersen framherjinn reyndi úr Val var kjörinn besti leikmaður Bestu deildar karla 2025 í fótbolta, í kosningu leikmanna deildarinnar.

Hann fékk viðurkenninguna fyrir leik Víkings og Vals sem er nýhafinn á Víkingsvellinum en Patrick varð jafnframt markakóngur deildarinnar með 18 mörk í 19 leikjum, enda þótt hann hefði misst af síðustu átta leikjum Vals vegna meiðsla.

Daði Berg Jónsson úr Vestra var kosinn efnilegasti leikmaður deildarinnar. Hann var þó úr leik seinni hluta tímabilsins, lék aðeins með Vestra fram í 13. umferð en var þá kallaður heim í Víking og spilaði ekkert eftir það vegna meiðsla.

