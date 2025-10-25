Ræddi brotthvarf Péturs: „Ég var sár, reið og svekkt“

„Ég held að orðið vonbrigði lýsi þessu sumri best, ógeðslega mikil vonbrigði,“ sagði Fanndís Friðriksdóttir, besti leikmaður Bestu deildarinnar í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Fanndís, sem er 35 ára gömul og í hópi elstu leikmanna deildarinnar, fékk samtals 21 M í 23 leikjum Vals en gengi liðsins í ár var langt undir væntingum. Liðið hafnaði í sjötta sæti deildarinnar með 29 stig og vann aðeins átta leiki í sumar.
Í lok október var tilkynnt að Pétur Pétursson yrði ekki áfram með liðið eftir að hafa stýrt Valskonum í sjö ár en undir hans stjórn varð liðið fjórum sinnum Íslandsmeistari og tvívegis bikarmeistari.
„Þetta var allt frekar skrítið. Pétur hættir auðvitað og svo Adda [Ásgerður Stefanía Baldursdóttir] í kjölfarið. Þetta var fólkið okkar, fólk sem ég var búin að vera með frá því ég kom í Val árið 2018. Ég spilaði og vann bikara með Öddu áður en hún varð aðstoðarþjálfari Péturs og það voru miklar tilfinningar í þessu. Ég var sár, reið og svekkt en ég er líka Valsari og ég hafði skydum að gegna gagnvart félaginu og liðinu. Þetta var algjör tilfinningarússíbani.
Ég held að ómeðvitað þá hafi allar þessar tilfinningar fylgt okkur inn í nýliðið tímabil. Auðvitað var það ekki á stefnuskránni en eins og ég kom inn á áðan var ýmislegt sem gekk á. Við í liðinu vorum ekki sáttar við viðskilnaðinn við Berglindi Björgu [Þorvaldsdóttur] sem dæmi og það fór líka í okkur að félagið skyldi ekki endursemja við Katie [Cousins]. Á sama tíma komu nýir og yngri leikmenn inn í þetta og nýtt þjálfarateymi og eftir samtal við nýju þjálfarana var maður staðráðinn í því að gefa allt sitt í þetta.“
Ítarlegt viðtal við Fanndísi má sjá á íþróttasíðum helgarblaðs Morgunblaðsins.