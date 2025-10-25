Tap á Akranesi og Afturelding fallin

ÍA hafði betur gegn Aftureldingu, 1:0, í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta á heimavelli sínum á Akranesi í dag. ÍA endar með 34 stig í 8. sæti. Afturelding hafnar í botnsætinu með 27 stig og er fallin eftir eitt tímabil í deild þeirra bestu.
Georg Bjarnason var nálægt því að koma Aftureldingu yfir á 24. mínútu en hann skaut í slána úr teignum eftir hornspyrnu frá Þórði Gunnari Hafþórssyni.
Það voru hins vegar Skagamenn sem komust yfir þegar Gabríel Snær Gunnarsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild á 38. mínútu þegar hann slapp í gegn eftir sendingu frá Hauki Andra Haraldssyni og lagði boltann í hornið.
Mosfellingar voru líklegri til að jafna en Skagamenn að bæta við það sem eftir lifði fyrri hálfleiks en fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og staðan í leikhléi 1:0, Skagamönnum í vil.
Heimamenn voru líklegri framan af í seinni hálfleik og Ómar Björn Stefánsson slapp tvisvar einn í gegn en í bæði skiptin varði Jökull Andrésson vel frá honum. Hinum megin varði Árni Marinó Einarsson ver frá Hrannari Snæ Magnússyni.
Liðin sköpuðu sér eitthvað af færum seinni hluta seinni hálfleiks en það reyndi ekki mikið á markverðina og var því ekki meira skorað.