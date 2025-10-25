Þangað til ég verð borinn út úr KR-heimilinu

„Ætli það sé ekki bara feginleiki," sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR-inga eftir stórsigur þeirra gegn Vestra, 5:1, í úrslitaleik fallbaráttu Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag.
Hann var þá spurður um fyrstu viðbrögð sín eftir þessi úrslit en KR heldur sér í Bestu deildinni og það kemur í hlut Vestra að falla ásamt Aftureldingu.
„Þótt maður hafi reynt að ýta því frá sér og reynt að tala á móti því þegar ég hef verið spurður út í fallbaráttuna þá fann maður alveg fyrir pressunni sem var á okkur. Þannig að það er bara feginleiki. Ég er gríðarlega stoltur af strákunum að hafa komið með þessa frammistöðu í leik eins og þessum. Þar sem allt var undir bara gríðarlega stoltur af þeim.“
Þið komist yfir eftir 16 mínútur, þeir jafna en markið er dæmt af. Eftir það virðist leikurinn spilast dálítið upp í hendurnar á ykkur þegar þeir fara opna sig og þið fáið pláss til að spila ykkar leik. Þið áttuð leikinn alveg eftir þetta atvik. Ertu sammála því?
„Já ég er sammála þér. Um leið og þeir lentu í því, sem þeir hafa ekki lent í á móti okkur í sumar, að lenda undir. Þá auðvitað þurftu að þeir að stíga ofar sem þýddi það að þá myndast svæði til að spila inn í.
Ólíkt öðrum liðum sem koma hingað þá náðum við að finna þessi svæði og særa þá. Ég er alveg sammála því að þetta var öruggt. Þótt að maður er aldrei öruggur með sig eða þannig, þá var þetta sérstaklega í 2:0 í lok fyrri hálfleiks var þetta eiginlega punkterað.
Svo byrjum við seinni hálfleikinn af miklum krafti. Ég er bara ótrúlega stoltur af þessum drengjum. Það hefði verið svo auðvelt að kikna undir pressunni sem var á okkur. Ég man ekki eftir því að nokkuð annað lið hafi verið með aðra eins pressu á sér í fallbaráttu, á seinni tímum.“
Þú hlýtur líka að vera ánægður með viðbrögð þinna manna. Þegar Vestri skorar 3:1 markið þá náið þið að slökkva í von þeirra áður hún kviknar.
„Já það var gríðarlega sterkt. Það var í raun áframhald á því sem var í gangi fyrir markið hjá þeim. En auðvitað ef það hafi kviknað á einhverri von hjá Vestramönnum var slökkt í henni bara um leið.
En auðvitað áttum við að skora 10-15 mörk í þessum leik, ég held að það sé alveg ljóst. En ég bara ótrúlega stoltur að drengjunum mér fannst þetta vera prófraun sem þeir stóðust á fullkominn hátt. Prófraun sem mun styrkja liðið gríðarlega þegar fram líða stundir."
Varðandi framtíð KR, verður þú áfram þjálfari KR?
„Já það er ekki annað í spilunum maður veit náttúrulega aldrei, þú veist hvernig fótboltinn virkar, eitt í dag svo getur verið annað á morgun. Planið er allavega það að ég verði áfram og minn vilji stendur til þess. Þangað til ég verð borinn út úr KR-heimilinu þá ætla ég að vinna í KR.“
KR-samfélagið hefur átt dálítið erfitt með sjálfsmyndina að vera í fallbaráttu. En lítið þið ekki bara björtum augum á framtíðina?
„Jú við lítum gríðarlega björtum augum á framtíðina. Það er náttúrlega mjög sérstakt að lið sem er 10 prósentustigum meira með boltann en næsta lið í deildinni og með lang lægstu pressutölurnar, ef langflestu sendingarnar hefði fallið, það hefði verið sérstakt. Það hefði jafnvel verið einstakt.
Þannig að við teljum okkur eiga fullt erindi í þessa deild og við mætum á næsta ári. Ég held að það sé mikilvægt fyrir KR að hafa lært smá auðmýkt á þessu tímabili, ég held að það hafi alveg verið hollt fyrir félagið í heild sinni. Hvort sem það eru leikmenn, starfsmenn eða stuðningsmenn, ég held að það styrki okkur í komandi baráttu," sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson.