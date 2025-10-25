Þrennan dugði ekki - sigurmark Fram í blálokin

Sigurður Bjartur Hallsson skoraði þrennu fyrir FH-inga í dag þegar þeir tóku á móti Fram í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta á Kaplakrikavelli.
Það dugði þó ekki FH-ingum því Kristófer Konráðsson skoraði sigurmark Fram, 4:3, á 90. mínútu leiksins, beint úr aukaspyrnu.
Var um að ræða lokaleik Heimis Guðjónssonar sem þjálfara FH en einnig spilaði fyrirliðinn Björn Daníel Sverrisson lokaleik sinn fyrir FH. Þeir voru kvaddir með virktum fyrir leikinn.
Leikurinn fór afar rólega af stað og var mjög tíðindalítill framan af og frá,nema á tveggja mínútna kafla frá 38. mínútu leiksins. En þá skoraði Sigurður Bjartur Hallson eftir að Viktor Freyr markvörður Fram náði ekki að halda boltanum eftir að hafa varið frábært skot Björns Daníels Sverrissonar. Fylgdi Sigurður Bjartur skotinu vel eftir og kom FH 1:0 yfir.
Fram var ekki lengi að jafna leikinn því á 40. mínútu gaf Haraldur Einar Ásgrímsson boltann fyrir mark FH og þar var Kennie Chopart mættur og skallaði boltann í netið. Staðan orðin 1:1 sem voru hálfleikstölur í leiknum.
Seinni hálfleikur fór einnig rólega af stað. Á 56. mínútu fékk Björn Daníel Sverrisson fyrirliði FH heiðursskiptingu og fékk standandi lófaklapp.
Á 59. mínútu skoraði Sigurður Bjartur Hallsson annað mark sitt eftir sendingu frá Degi Erni Fjeldsted og staðan orðin 2:1 fyrir FH.
Það hélt stutt því Jakob Byström jafnaði leikinn á 65. mínútu eftir sendingu inn fyrir vörn FH frá Fred Saraiva. Staðan orðin 2:2.
Á 75. mínútu fengu FH-ingar hornspyrnu. Eftir hornspyrnuna fer Fred frekar harkalega með öxlina í Sigurð Bjart innan teigs og vítaspyrna dæmd. Frekar harður dómur en ekki endilega rangur. Úr spyrnunni skoraði Sigurður Bjartur Hallsson og fullkomnaði þrennu sína í leiknum. Staðan 3:2 fyrir FH.
Már Ægisson jafnaði leikinn fyrir Fram á 84. mínútu eftir að Mathias Rosenörn varði skot Róberts Haukssonar. Staðan orðin 3:3.
Framarar voru ekki hættir því varamaðurinn Kristófer Konráðsson skoraði sigurmark þeirra beint úr aukaspyrnu á 90. mínútu.
