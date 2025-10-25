Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.10.2025 | 8:00

Tók árangur og viðurkenningu fram yfir eigin heilsu

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Ragnheiður Júlíusdóttur ásamt sambýlismanni sínum Arnari Snæ Magnússyni á góðri stundu.

„Ég ætti að eiga einhver ár eftir“

» Fleiri tengdar fréttir

„Ég tók árangur og viðurkenningu fram yfir eigin heilsu að svo mörgu leyti, dagsdaglega,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Þráhyggja að ná langt

Lára Kristín lagði skóna nokkuð á óvænt á hilluna í sumar en matarfíkn litaði feril hennar lengi vel og hefur hún verið dugleg að ræða opinskátt um sjúkdóminn eftir að hún gaf út bókina „Veran í moldinni - Hugarheimur matarfíkils í leit að bata.“

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Ég missti sjónar á því sem skiptir mig mestu máli,“ sagði Lára Kristín.

„Þetta getur byrjað mjög snemma, þessi þráhyggja að ná langt, en þegar það bitnar á eigin líkama og andlegri heilsu er það ekki lengur kúl.

Ég held að miklu fleiri íþróttamenn séu að heyja þessa baráttu,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen.
Lára Kristín Pedersen. Ljósmynd/Sögur

Tengdar fréttir

Dagmál

Ragnheiður Júlíusdóttur ásamt sambýlismanni sínum Arnari Snæ Magnússyni á góðri stundu.

„Ég ætti að eiga einhver ár eftir“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Samningur við Skattinn skiptir ekki máli „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“
Fleira áhugavert
Myndskeið: Halla fór víða í Kína Vilja hætta krísuviðbragðinu Olíufélögin náðu betri samningum Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu