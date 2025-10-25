„Ég tók árangur og viðurkenningu fram yfir eigin heilsu að svo mörgu leyti, dagsdaglega,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lára Kristín lagði skóna nokkuð á óvænt á hilluna í sumar en matarfíkn litaði feril hennar lengi vel og hefur hún verið dugleg að ræða opinskátt um sjúkdóminn eftir að hún gaf út bókina „Veran í moldinni - Hugarheimur matarfíkils í leit að bata.“
„Ég missti sjónar á því sem skiptir mig mestu máli,“ sagði Lára Kristín.
„Þetta getur byrjað mjög snemma, þessi þráhyggja að ná langt, en þegar það bitnar á eigin líkama og andlegri heilsu er það ekki lengur kúl.
Ég held að miklu fleiri íþróttamenn séu að heyja þessa baráttu,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
