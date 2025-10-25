Túfa: „Mjög svekkjandi ef umræðan er rétt“

Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari Valsmanna, var brattur í leikslok þrátt fyrir 2:0 tap sinna manna gegn Víkingi R. í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag.
Túfa, þið töpuðuð í dag. Hvernig meturðu tímabilið í heild sinni?
„Það er sárt að tapa í dag, en Valsliðið gaf allt í leikinn í dag. Við fengum tækifæri til að komast inn í leikinn og ná í betri úrslit, en heilt yfir er ég ánægður.
Ég er mjög stoltur af liðinu og öllu þjálfarateyminu sem lagði á sig mikla vinnu í ár. Niðurstaðan er 2. sætið og liðið fyrir ofan okkur er búið að taka svolítið yfir íslenskan fótbolta undanfarin ár.
Við komumst í bikarúrslit í fyrsta skipti frá árinu 2016, það var auðvitað mjög svekkjandi að tapa þeim leik, sérstaklega fyrir stuðningsmenn okkar sem eru búnir að bíða lengi eftir titli. Mig langaði að vinna þann titil, fyrir félagið og stuðningsmennina.
Þessi töp eru ekki það sem skilgreinir okkur í ár. Það er mikil samstaða og góð samvinna hjá okkur og við höfum lagt mikla vinnu í tímabilið í ár. Mjög svekkjandi að missa okkar lykilmenn undir lok tímabils þegar úrslitin í deildinni ráðast.
Fram að þeim tímapunkti fannst mér við vera besta liðið í deildinni. En heilt yfir margt jákvætt, það er fullt af leikmönnum að spila sitt besta tímabil í ár.
Tómas Bent (Magnússon) fékk tækifæri til að fara út, en eins og ég segi þá er margt jákvætt hjá okkur og margt sem verður lærdómur fyrir framtíðina.“
Þið missið auðvitað tvo lykilmenn og það reynist ykkur dýrt að lokum.
„Alveg klárlega. Ég var kannski ekki mikið að tala um þetta. En það eru ekki mörg lið sem missa Dommarumma, Vitinha og Dembélé og vinna eitthvað. Við gáfumst aldrei upp, við reyndum og reyndum og leituðum að lausnum.
Strákarnir eiga hrós skilið, jafnvel í dag þegar það er kannski ekki mikið að keppa um, við lögðum allt í þetta og ég er stoltur af liðinu.“
Það vantaði auðvitað marga leikmenn hjá ykkur í dag.
„Já, margir leikmenn eru meiddir og eru að byrja sína endurhæfingu fyrir næsta tímabil. Tryggvi Hrafn er svo í leikbanni.
Það hefur verið vond umræða núna í vikunni sem hjálpar okkur ekki í undirbúningnum fyrir leik, en við gáfum þeim alvöru leik og vorum með tækifæri til að komast betur inn í leikinn.
Markmiðið okkar var alltaf að ná í úrslit í dag og enda tímabilið vel, en þessi leikur breytir engu, niðurstaðan er 2. sætið og bikarúrslit og góður grunnur til að byggja á fyrir næsta tímabil.“
Hávær orðrómur er á kreiki að Srdjan Tufegdzic muni ekki halda áfram með Valsliðið en Hermann Hreiðarsson hefur verið sterklega orðaður við þjálfarastöðu Vals. Fréttir herma að stjórn Vals hafi fundað með öðrum þjálfurum og er Túfa eðlilega svekktur yfir því.
Þá er það augljósa spurningin. Framtíð þín hjá Val, er hún ráðin?
„Ég veit það ekki, það er ekki spurning fyrir mig. Ég ræð því ekki hvort ég verði áfram í starfi. Það eina sem ég get gert er að leggja mig allan fram eins og ég er búinn að gera allan tímann.
Ég er búinn að leggja hjarta og sál í verkefni fyrir Valsmerkið sem ég er búinn að bera mjög stoltur og ég er mjög þakklátur fyrir það. Ég hitti stjórnina á næstu dögum og þá komast hlutirnir á hreint.“
En hvernig finnst þér að sjá í fréttum að verið sé að funda með öðrum aðilum um þitt starf?
„Bara mjög svekkjandi ef þetta er rétt. Miðað við allt sem ég hef gert á ég þetta ekki skilið, það er alveg klárt mál. En eins og ég sagði áðan þá er ég bara þannig gerður að ég ætla ég ekki að dæma um eitt eða neitt.
Við erum aldrei dæmdir út frá því sem við segjum, heldur út frá því hvað við gerum. Ég á von á því að hitta mína menn og fá hlutina á hreint. Þetta kemur allt saman í ljós á næstu dögum.“
Þú vilt halda áfram með Val, er ekki svo?
„Engin spurning. Ég er með tvö ár eftir af samningi. Ég er búinn að leggja mikla vinnu í að koma Val á þann stað að við séum að keppa um eitthvað og veita Breiðabliki og Víkingi samkeppni.
Þessi samkeppni hefur ekki verið til staðar síðan árið 2020 þegar Valur varð síðast Íslandsmeistari. Ég stend beinn í baki og með kassann úti og svo kemur í ljós á næstu dögum hvernig framtíðin verður.“
Sigurður Egill Lárusson er ekki í hópnum í dag. Það voru einhverjar sögur um að hann væri hræddur um að meiðast ef hann tæki þátt í dag.
„Nei, það er búið að ganga mikið á. Ég er ánægður fyrir hönd Sigga og líka félagsins að menn hafi tekið höndum saman og að málið sé leyst. Það kom sameiginleg yfirlýsing um að málinu væri lokið.
Siggi talaði við mig í vikunni og sagðist ekki vera alveg andlega klár í að spila þennan leik. Ég bar virðingu fyrir því og við vorum með aðra leikmenn til að spila hér í dag,“ sagði Srdjan Tufegdzic að lokum.